Buxadé: “Si gana el PSOE, las mujeres pensionistas pueden temer por su pensión y por la seguridad de sus hijas y nietas”

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha situado la inmigración, la seguridad y el futuro de las pensiones en el centro de su discurso político durante un encuentro con los candidatos al Congreso y al Senado por la provincia de Segovia.

El dirigente ha aprovechado su visita para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de favorecer la inmigración irregular, y para denunciar lo que considera un abandono de la provincia por parte de las distintas administraciones.

La falta de agua, el encarecimiento de la vivienda, los problemas ferroviarios y las limitaciones de movilidad han completado un discurso en el que Vox ha reivindicado la necesidad de recuperar representación parlamentaria por Segovia de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Buxadé ha defendido que la inmigración constituye una amenaza para el sistema de pensiones y ha vinculado la llegada de extranjeros con el gasto en prestaciones sociales.

En este sentido, ha aludido a la situación de Canarias y Ceuta y ha asegurado que más de 9.000 inmigrantes han llegado a El Hierro durante los últimos dos meses.

También ha afirmado que en Segovia el 30% de los perceptores del ingreso mínimo vital son extranjeros, una cifra que ha utilizado para cuestionar la política migratoria del Ejecutivo.

“Es verdad que las pensiones van a peligrar si gana el Partido Socialista”, ha asegurado, antes de sostener que los inmigrantes que llegan a España “no vienen a pagar sus pensiones, sino que vienen a cobrar el ingreso mínimo vital”.

El eurodiputado ha defendido que Vox situará la prioridad nacional y la reemigración entre sus principales propuestas para la próxima legislatura.

Seguridad y pensiones

El dirigente de Vox también ha relacionado el aumento de la delincuencia con el crecimiento de la población extranjera. Según los datos que ha expuesto durante su intervención, mientras la población de Segovia habría aumentado un 3,8% en los últimos ocho años, los delitos lo habrían hecho un 75%.

Buxadé ha asegurado que el 85% de las detenciones por tráfico de drogas y el 67% de los delitos contra la libertad sexual corresponden a extranjeros, unas cifras que ha utilizado para alertar sobre la seguridad en la provincia.

“Las mujeres pensionistas tienen riesgo para sus pensiones si gobierna otra vez el Partido Socialista y, por otra parte, tienen un riesgo claro de salir a la calle para sus hijas y sus nietas”, ha manifestado.

El agua

Ha criticado la falta de mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas y la ausencia de alternativas ante los problemas registrados en una presa, además de denunciar las dificultades que, según ha señalado, encuentran agricultores y ganaderos para disponer de recursos hídricos.

El eurodiputado ha responsabilizado a las distintas administraciones, entre ellas la Diputación, la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero, de la situación.

En su opinión, la provincia cuenta con posibilidades para desarrollar nuevas infraestructuras, pero los proyectos permanecen paralizados.

“Lo primero de todo es pasar absolutamente de las políticas de Bruselas, de su reglamento de restauración de la naturaleza y de sus teorías del fanatismo climático”, ha señalado al ser preguntado por las posibles soluciones.

Entre las actuaciones que ha mencionado figuran nuevas canalizaciones, proyectos de embalses y otras infraestructuras hidráulicas.

Vivienda

La vivienda y la falta de oportunidades para los jóvenes han sido otros de los asuntos abordados por Buxadé. El dirigente ha denunciado que el precio de la vivienda ha aumentado un 57% en los últimos ocho años, al tiempo que ha reclamado liberar suelo para facilitar la construcción de nuevas promociones y el desarrollo de suelo industrial.

También ha cargado contra la implantación de la zona de bajas emisiones en Segovia, al considerar que las restricciones no responden a las necesidades reales de la ciudad y suponen nuevas limitaciones para los vecinos.

“¿Qué problemas de emisiones hay en Segovia? ¿Cuánta industria hay en Segovia?”, se ha preguntado, antes de cuestionar las sanciones vinculadas a estas restricciones.

Buxadé ha defendido que la provincia necesita recuperar actividad económica y oportunidades para evitar que los jóvenes tengan dificultades para establecerse en ella. En este sentido, ha insistido en que Segovia dispone de condiciones para generar riqueza, pero que las decisiones políticas están frenando su desarrollo.

Críticas a la huelga

Preguntado por la huelga convocada durante esta semana, el eurodiputado ha calificado la movilización de “huelga política” y ha arremetido contra UGT y Comisiones Obreras, a los que ha acusado de mantener una actitud de respaldo al Gobierno durante los últimos años.

Buxadé ha reprochado a las organizaciones sindicales que no hayan convocado movilizaciones ante la pérdida de empleo, la deslocalización empresarial y las consecuencias que, según ha afirmado, está teniendo el Pacto Verde para la industria española.

“Los sindicatos come gambas se han dedicado a trincar el dinero de los españoles durante estos ocho años”, ha manifestado. Asimismo, ha considerado que los trabajadores acudirán a sus puestos pese a la convocatoria de huelga.

En materia ferroviaria, el dirigente ha mostrado su malestar por los problemas que, según ha señalado, sufren los usuarios de las conexiones entre Segovia y Madrid, con retrasos y vibraciones durante los trayectos.

También ha mencionado las dificultades de movilidad derivadas de los peajes.

Buxadé ha elevado el tono contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha responsabilizado de la gestión de las infraestructuras ferroviarias y de los accidentes de tren.

“No solo es que no han pedido perdón, sino que encima se están descojonando de los españoles, de las víctimas, de los muertos y de los fallecidos”, ha afirmado.

En la Junta

Sobre los primeros meses del actual Gobierno de Castilla y León, Buxadé ha realizado una valoración favorable y ha asegurado que el acuerdo de gobierno se está cumpliendo.

No obstante, ha reclamado intensificar las políticas de prioridad nacional y desregulación que, según ha defendido, Vox ha incorporado al Ejecutivo autonómico.

El eurodiputado ha destacado el trabajo de las consejerías de su formación y ha defendido la reducción del gasto político para destinar más recursos a los ciudadanos de Castilla y León.

Por último, Buxadé se ha mostrado convencido de que Vox puede recuperar el diputado por Segovia en las próximas elecciones.