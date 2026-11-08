Imagen de un vehículo de los Bomberos de Segovia Bomberos de Segovia

Cinco intoxicados, entre ellos dos menores de edad, por el humo de incendio en una vivienda en Segovia

Tres adultos y dos menores de edad resultaron intoxicados esta tarde como consecuencia del humo causado por el incendio de una cocina, en una vivienda situada en el número 11 de la calle Romero, en Segovia capital, según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2.

El suceso ocurrió poco antes de las 16:00 horas.

En un principio, el alertante indicó que, a pesar de registrarse llamas, no había personas heridas, si bien los agentes de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y los bomberos indicaron y solicitaron en el lugar asistencia sanitaria para tres adultos y dos menores que resultaron intoxicados por el humo.

Por ello, se pasó el aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió recursos a la zona.

En el lugar, el personal sanitario atiende a cinco personas, dos hombres de unos 25 y unos 40 años, una mujer de 45 y dos menores de edad de 9 y 12 años, que fueron trasladados posteriormente en ambulancia soporte vital básico y UVI móvil al Complejo Asistencial de Segovia.