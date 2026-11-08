El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, durante su visita a la Feria de Ganado de Navafría, este domingo Diputación de Segovia

La Feria de Ganado de Navafría recibe a la caravana de Alimentos de Segovia en su penúltima parada del año

La localidad segoviana de Navafría ha celebrado hoy la LV Feria de Ganado, una cita que vuelve a poner de manifiesto el arraigo de la tradición ganadera en la provincia y que ha contado, un año más, con la presencia de la caravana de Alimentos de Segovia.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, han acompañado a la alcaldesa de Navafría, Jennifer Berzal, en una jornada que ha reunido gastronomía, actividad comercial y tradición rural.

Durante la visita, los representantes provinciales han recorrido los puestos de la Caravana de Alimentos de Segovia, donde quince socios de la marca agroalimentaria han tenido la oportunidad de mostrar y comercializar sus productos.

La Dula de las Mesetas, Valmenia, Bodegas Maeste, Crema y Chocolate, Moncedillo, Las Dos Antiguas, Bendito Nanno, Merche's Galletas, Miel Entrehoces, Cáñamo Canniebas, Aceitunas Hilario, Kekuki, La Cueva de la Quesera, Álvaro Iglesias - Tomates y La Fragua Gastronomía han formado parte de esta octava parada de la iniciativa provincial en 2026.

Miguel Ángel de Vicente ha destacado la importancia de respaldar iniciativas que contribuyen a dinamizar la economía de los municipios y a generar oportunidades para los pequeños productores.

Y ha señalado que "la caravana de Alimentos de Segovia es una herramienta para acercar el trabajo de nuestros productores a los consumidores, pero también para demostrar que nuestros pueblos tienen mucho que ofrecer y que detrás de cada producto hay esfuerzo, tradición y compromiso con el territorio".

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración entre instituciones y productores para mantener vivas las actividades que forman parte de la identidad provincial.

Por su parte, Magdalena Rodríguez ha subrayado que "cada parada de la caravana es una oportunidad para dar visibilidad a la diversidad y calidad de nuestra despensa, al tiempo que acompañamos a los municipios en celebraciones que mantienen vivas sus raíces".

La diputada ha añadido que la presencia de Alimentos de Segovia en eventos como el de Navafría permite generar nuevos espacios de encuentro entre productores y consumidores y seguir impulsando el consumo de proximidad.

Tras recorrer los puestos agroalimentarios, el presidente y la diputada, acompañados por la alcaldesa, han visitado el recinto de la Feria de Ganado, donde han podido conocer de primera mano la actividad ganadera y compartir la jornada con los profesionales y participantes.

La programación ha incluido también la tradicional entrega de premios mediante sorteo entre los ganaderos participantes, con la colaboración de la Junta Agropecuaria Local.

En este sentido, De Vicente ha resaltado el valor de alcanzar la quincuagésima quinta edición de una celebración como esta.

Y ha afirmado que "mantener una feria ganadera durante más de medio siglo es una muestra del vínculo de Navafría con su actividad tradicional y del compromiso de sus vecinos con la conservación de un patrimonio rural que debemos seguir transmitiendo a las próximas generaciones".

La alcaldesa de Navafría, Jennifer Berzal, ha agradecido el respaldo de la Diputación y la presencia de Alimentos de Segovia en esta jornada, destacando la importancia de contar con la implicación de productores e instituciones para seguir haciendo crecer una celebración tan vinculada a la historia del municipio.

La octava parada de la caravana de Alimentos de Segovia ha vuelto a poner de manifiesto el potencial del sector agroalimentario provincial y su capacidad para acompañar y enriquecer las celebraciones populares de los municipios.

Con la jornada de Navafría, la iniciativa encara ya su recta final de 2026, con una última parada prevista para el próximo 5 de diciembre en la Feria del Acebo de Prádena, donde volverá a reunir a productores y visitantes en torno a la calidad de los productos segovianos.