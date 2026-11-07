La Lotería Nacional deja miles de euros en Segovia y San Cristóbal

El Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional, celebrado este sábado, ha dejado parte de su tercer premio en Segovia capital y en San Cristóbal de Segovia.

El número agraciado es el 44.421, dotado con 150.000 euros por serie (15.000 euros por décimo). En la capital, los billetes se vendieron en la Administración de Loterías número 12, situada en el Centro Comercial Luz de Castilla (conocida también como El Tostón de Oro).

En San Cristóbal de Segovia, se distribuyeron en el Estanco Paloma (Despacho Receptor 70.270).

El número ha estado muy repartido a nivel nacional, con ventas también en Almería, Barcelona, Cuenca, Granada, Islas Baleares, Las Palmas, Madrid, Murcia, Navarra y Sevilla.

El primer premio correspondió al 11.438 y el segundo al 48.445. Los reintegros fueron para los números terminados en 8, 7 y 6.