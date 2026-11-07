La Diputación de Segovia recibe el apoyo del Diálogo Social por su alto cumplimiento en empleo público

La Diputación de Segovia recibe el apoyo del Diálogo Social por su alto cumplimiento en empleo público. El Salón del Trono del Palacio Provincial ha acogido una nueva reunión del Consejo Provincial de Diálogo Social.

Una sesión en la que han estado presentes el diputado del Área de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez, junto a representantes tanto de la Federación Empresarial Segoviana (FES) como de las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras.

Todos los asistentes al encuentro han mostrado su satisfacción por las iniciativas que la institución provincial mantiene para fomento del empleo.

Uno de los asuntos abordados es la aplicación de las ayudas que la Junta de Castilla y León concede a la Diputación de Segovia, precisamente para fomento del empleo.

Un ámbito que permite el despliegue de planes como Jovei, Elpex, Montel, Planiel o EmpleaCyL y que, “cada año supone ofrecer trabajo a numerosas personas al tiempo que se fortalecen los servicios de la propia Diputación”, como ha valorado Pérez.

Igualmente, se ha hablado del plan de empleo propio con el que cuenta la institución provincial y que cuenta para este ejercicio con una inversión de 1,7 millones de euros. Un marco que facilita que los ayuntamientos de la provincia contraten una o dos personas para desarrollar diferentes labores en sus municipios.

Otro de los temas que ha cosechado gran valoración por los integrantes del Consejo Provincial de Diálogo Social es el grado de cumplimiento que alcanzan las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) que la Diputación mantiene en vigor.

Así, con una vigencia de tres años para este tipo de planificación, la de 2024 ya está culminada, mientras que la de 2025 roza el 90% de su cumplimiento y la de 2026 se sitúa en torno al 60%.

En paralelo, el diputado ha trasladado los avances en la negociación que se sigue con los representantes de los trabajadores en cuanto a la carrera profesional y a la evaluación del desempeño.

Asimismo, ha detallado cómo se ha aplicado el remanente de las ayudas sociales de 2023, que fue aplicado en el mes de septiembre, según lo acordado con la junta de personal y el comité de empresa.

Además, se mantiene el compromiso de mejorar la formación de los trabajadores de la Diputación, en la medida de lo posible.

Finalmente, se ha tratado el desarrollo del teletrabajo en la institución provincial. A este respecto, Pérez ha manifestado que se concede esa opción “sin problema hasta la fecha”, permitiéndoles trabajar a distancia algunos días a la semana, “lo que satisface sus necesidades en cuanto a conciliación familiar y otros aspectos”.