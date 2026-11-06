La gala de entrega de premios Pilares ha tenido lugar en la Fundación Repsol en Madrid. Diputación de Segovia

La Diputación de Segovia, reconocida con el Premio Pilares por un estudio sobre los cuidados de larga duración

La Diputación de Segovia ha recibido este viernes, 6 de noviembre, el Premio Pilares a las mejores Buenas Prácticas relacionadas con el Modelo AICP en la categoría de 'Investigación y formación', en una gala que se ha celebrado en los salones de la Fundación Repsol en Madrid.

Este reconocimiento al área de Asuntos Sociales pone en valor el trabajo de sus profesionales, tanto en la toma de decisiones, como en su aplicación sobre el territorio. La encargada de recoger el galardón ha sido, junto a una delegación que la acompañaba, la jefa de Servicio de Asuntos Sociales, María del Mar Martínez.

Los premios han sido otorgados por la Fundación Pilares para la Autonomía Personal con el objetivo de reconocer y visibilizar las iniciativas que se encaminan hacia una mejora continua de la calidad de vida de las personas que necesitan apoyos.

El jurado ha ensalzado de esta manera el proyecto 'La aplicación del modelo de cuidados de larga duración en el ámbito del CEAS de Sepúlveda-Pedraza y de Riaza-Ayllón'.

El presidente de la Diputación de Segovia y titular del área de Asuntos Sociales, Miguel Ángel de Vicente, ha destacado que es un "orgullo recibir un reconocimiento de la Fundación Pilares, una institución de referencia en la defensa de la dignidad humana".

En este sentido, ha asegurado que el premio pertenece, "por encima de la Diputación, a nuestros mayores, a las personas en situación de dependencia, a las cuidadoras y a los extraordinarios profesionales sociosanitarios de nuestros entornos rurales".

También ha subrayado el relevante papel de las profesionales del CEAS de Prádena Carmina García y Beatriz Llorente, en la consecución del estudio que ha sido galardonado. "Este diagnóstico del modelo de atención demuestra que el futuro de los cuidados pasa por el hogar, por el arraigo y por escuchar lo que de verdad le importa a cada persona para que envejecer en los pueblos no signifique resignarse a la soledad", ha sostenido.

La investigación que se ha presentado a esta convocatoria consiste en un estudio llevado a cabo sobre la aplicación del modelo de cuidados de larga duración en el ámbito del CEAS de Prádena para conocer el punto de partida y aplicar mejoras en la práctica profesional a diario.

El objetivo es poder encaminar el mismo a un modo más certero para la consecución de una autonomía real de las personas dependientes y el acompañamiento de unos cuidados de larga duración sostenibles y ajustados al proyecto de vida de quienes los reciben.

Nacida del compromiso de la Estrategia de Innovación 2021-2025 de la institución provincial para combatir la soledad no deseada, la despoblación y la dependencia, la investigación, auspiciada por el CIIS analiza la implantación del modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona (AICP) en un entorno rural altamente envejecido, como es el de la zona, en el que más del veinte por ciento de la población de diversos municipios supera los ochenta años.

El estudio fue desarrollado entre los años 2023 y 2025 con una muestra segmentada por ecosistemas, entre los que se tuvo en cuenta, desde las propias personas dependientes, hasta los ayuntamientos y los vecinos, pasando por los cuidadores no profesionales.

Junto al proyecto de la Diputación también han sido premiadas otras cuatro iniciativas de buenas prácticas enmarcadas en las categorías: Programas de atención, desarrollo organizacional o metodología que avancen hacia el cambio de modelo AICP; Actuación ambiental, diseño arquitectónico, productos de apoyo y TIC; Trabajo comunitario y participación social; y Acciones de comunicación, campañas de sensibilización, reportajes en medios de comunicación y vídeos.