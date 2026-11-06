La Diputación de Segovia promocionará en Intur su gastronomía, tradiciones e itinerarios jacobeos

La Diputación de Segovia presenta su oferta para la feria de Intur. Diputación de Segovia

La Diputación de Segovia estará presente en una nueva edición de la Feria Internacional del Turismo de Interior que se celebrará entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre en la Feria de Valladolid.

La institución acudirá a esta cita de referencia para el sector a través de Turismo de la Provincia de Segovia con un stand de 150 metros cuadrados, un espacio que compartirá de forma directa con seis ayuntamientos invitados: Ayllón, Coca, Cuéllar, El Espinar, Riaza y Sepúlveda.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, junto a representantes de los municipios participantes, ha detallado las tres líneas estratégicas que centrarán la propuesta segoviana en esta 29ª edición de Intur.

La consolidación de la gastronomía de calidad como reclamo transversal, la puesta en valor de las manifestaciones del patrimonio inmaterial de sus pueblos y la promoción del tramo provincial del Camino de Santiago (Camino de Madrid) con la vista puesta en el próximo Año Jacobeo 2027.

Showcookings y despensa local

La riqueza culinaria segoviana tendrá un peso destacado dentro de la programación mediante la celebración de seis demostraciones de cocina en directo (showcookings).

Entre las propuestas previstas figuran la elaboración del plato ‘Esencia de Coca’ a cargo de Tapería-Restaurante Auténticos CyL y la preparación en vivo de tortas de chicharrones y mantecados desde Ayllón.

También una elaboración de carne de buey guiada por La Brasería de Cuéllar; la confección de pedruscos y tortas por Panadería de Sepúlveda; así como degustaciones de migas a cargo de Casa Gafotas de El Espinar y la demostración en directo del Restaurante La Vereda.

De forma complementaria, los mostradores de las localidades invitadas exhibirán el potencial de su despensa autóctona priorizando imágenes de gran formato sobre los productos hortícolas de Ayllón.

Pero no faltarán tampoco los embutidos de Coca, los vinos y repostería de Cuéllar, la bollería sobada de El Espinar, la riqueza micológica de Riaza y el tradicional asado lechal en horno de leña de Sepúlveda.

Tradiciones y rutas jacobeas

El patrimonio inmaterial de la provincia, respaldado institucionalmente a través del Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González Herrero y sus Manifestaciones Tradicionales de Interés Cultural Provincial, ocupará otro de los ejes del stand.

Las citas promocionadas incluirán la figura del ritual de 'El Diablillo' de Sepúlveda, el Carnaval de Grado de Pico y Las Vaquillas de Ayllón, los fuegos artificiales de Coca, la procesión del Niño de la Bola de Cuéllar, el festival Femuka en El Espinar y la Romería de Nuestra Señora de Hontanares en Riaza.

En el ámbito de las rutas de naturaleza y patrimonio, la institución impulsará el Camino de Santiago de Madrid a su paso por la geografía segoviana.

Esta ruta entra en la provincia cruzando el Puerto de la Fuenfría en la Sierra de Guadarrama y avanza en dirección noroeste cruzando la Tierra de Pinares hacia la provincia de Valladolid antes de enlazar en Sahagún con el Camino Francés, posicionándose como itinerario idóneo ante el incremento de peregrinos previsto para el Jacobeo 2027.

Talleres en vivo

La oferta provincial se completará con varias intervenciones en el escenario central de la Junta de Castilla y León. El sábado al mediodía se presentará la marca 'Pueblos Gastronómicos de la Provincia de Segovia', que ostentan actualmente El Espinar y Riaza.

Por la tarde se dará a conocer la 44ª edición de la Concentración Motorista Invernal Internacional ‘La Leyenda’, que se celebrará el próximo mes de enero en Cantalejo.

El domingo albergará la actuación de la Brass Band de la Escuela de Música de El Espinar y la exhibición de la Jota del Niño de la Bola de Cuéllar.

El programa de actividades en el estand de la Diputación se completará con la presentación del 490º Aniversario de la Cofradía del Santísimo Sacramento del Altar de Riaza, talleres artesanales de cantería (impartido por Juan Emilio Cristóbal) y joyería (por Ikigai).

Asimismo, tendrá lugar la exhibición del grupo caucense Los Mejías y los Toros de Fuego de Coca, además de charlas divulgativas sobre micología.

Intur 2026, que se celebra bajo el lema ‘Destino interior’, prevé reunir durante todo el fin de semana a los principales agentes profesionales y público del turismo rural, de naturaleza y cultural.