La Junta Electoral ordena al alcalde de Segovia retirar de Instagram su vídeo de balance de tres años de gobierno

La Junta Electoral Central ha estimado, parcialmente, el recurso interpuesto por el PSOE contra el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Segovia de 20 octubre de 2026, en lo relativo a la publicación del vídeo de balance de tres años de gestión del equipo de gobierno municipal.

Considera, asegura en la resolución, que vulnera la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la LOREG.

En consecuencia, requiere al Ayuntamiento de Segovia y a su alcalde, José Mazarías, para que procedan a la inmediata retirada del vídeo denunciado de sus respectivos perfiles de Instagram y de otros canales institucionales en los que hubiera sido difundido.

Todo hasta la finalización del proceso de votación el próximo 29 de noviembre de 2026, sin que se proceda a acordar la incoación de expediente sancionador.

Por otro lado, la Junta Electoral Central ha desestimado el recurso y ha confirmado el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Segovia respecto de las publicaciones relativas a la tramitación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para la construcción de un recinto ferial y a las modificaciones de las ordenanzas fiscales municipales para el ejercicio de 2027.

También ha requerido al Ayuntamiento de Segovia para que proceda a la retirada de las expresiones valorativas contenidas en la noticia publicada el 21 de octubre de 2026 en su web oficial.

Todo, indica la Junta Electoral Central, por “exceder de los términos propios de una comunicación institucional objetivo y neutral durante el periodo electoral”, hasta la finalización del proceso de votación el 29 de noviembre de 2026.