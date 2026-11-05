Dos carreteras de Segovia en Matabuena y Orejana renuevan sus firmes tras una inversión de 770.000 euros

La Diputación de Segovia continúa desarrollando proyectos de mejora en la red provincial de carreteras.

No en vano, la institución provincial es titular de más de 1.200 kilómetros de itinerarios por el territorio provincial, lo que supone un volumen mayor que el total que gestionan conjuntamente los niveles estatal y autonómico.

Eso implica que la atención sea constante, para garantizar una movilidad y unos niveles de seguridad adecuados.

En esa línea, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, se ha desplazado de nuevo para conocer en primera persona el resultado de las obras desarrolladas en dos de las carreteras provinciales.

Ha estado acompañado tanto por el diputado del Área de Acción Territorial, Basilio del Olmo, como por el de Red Viaria Provincial, Benjamín Cerezo.

En primer lugar, han acudido a la SG-V-2511, que une Matabuena y Pedraza. En este caso, se ha llevado a cabo un refuerzo del firme, en el tramo de un kilómetro que conecta la N-110 y el núcleo de Cañicosa.

Los trabajos han sido financiados con fondos propios de la Diputación, hasta alcanzar los 127.728,54 euros, IVA incluido. La empresa encargada ha sido Exfamex S.L. El inicio implicó la preparación de la vía por el equipo de ensanches de la institución provincial, que acometió la limpieza de cunetas, la reparación de blandones y la disposición de un trazado que sufre las inundaciones del arroyo Vadillo.

Tras esas labores, la empresa adjudicataria acometió el asfaltado, el pintado de la señalética horizontal y la instalación de la vertical. En este repaso al resultado de las obras, De Vicente también ha estado acompañado por el alcalde de Matabuena -municipio al que pertenece el núcleo de Cañicosa-, Lorenzo Martín.

A continuación, el presidente y los diputados se han trasladado hasta la SG-V-2513, que es la carretera que conecta La Salceda y Sanchopedro. Ahí han podido constatar la mejora del firme y el desdoblamiento ejecutados en el tramo de cuatro kilómetros, que va desde el cruce de la SG-V-2513 hasta Orejanilla.

Un segmento que acumula dos años consecutivos de ensanches y mejoras, con inversiones de 116.802,52 euros en una primera fase y de 222.835,92 euros, en la segunda. Los fondos propios de la Diputación que han servido para ampliar la anchura de la calzada, acometer obras de fábrica y puentes sobre arroyos, así como retranquear vallados privados.

Una vez culminadas todas esas tareas de preparación, este año se ha procedido al asfaltado del tramo, con una primera capa de regularización asfáltica de cuatro centímetros de espesor y una segunda capa de asfalto en caliente de cinco centímetros y medio. Con todo, ha resultado una calzada de 5,7 metros de ancho, que cuenta con la correspondiente señalización horizontal y vertical.

La inversión final en esta vía ha alcanzado los 302.258 euros, contando con financiación de la Junta de Castilla y León, a través de la línea ‘Desafío Demográfico’ del Fondo de Cooperación Económico Local General (FCELG) que despliega el Gobierno regional, gestionado por la Consejería de Presidencia, para modernizar infraestructuras y servicios. Por ese motivo, al recorrido se ha sumado la delegada territorial del Gobierno regional en Segovia, Raquel Alonso.

La obra ha sido desarrollada por la empresa Ecoasfalt S.A. y a la visita se ha sumado el alcalde de Orejana, Pedro Hernanz. Miguel Ángel de Vicente ha incidido en “la mejora que supone este tipo de obras, tanto por la creación del doble carril como por la mejora en obras de fábrica, y que es tan importante para el aumento de la seguridad de los vecinos de la zona y también para el dinamismo de las empresas que se asientan en la zona, así como de los visitantes que acuden a nuestro territorio”. Por eso, como ha añadido, “la institución provincial no va a dejar de apostar por la conectividad de nuestros pueblos, también en términos de movilidad, e independientemente del tamaño que tengan”.