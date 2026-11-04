El pueblo más bonito de España con el mejor cordero lechal y castillo medieval del siglo XIII: es elegido para rodar series

Calles empedradas, casas señoriales, murallas centenarias y una plaza que conserva

Este lugar lo tiene todo, y por eso es uno de los favoritos de los viajeros.

Es el caso de Pedraza, una de las localidades más especiales de la provincia de Segovia, que acaba de conseguir un nuevo reconocimiento turístico.

Así, es el décimo puesto en la lista oficial de los pueblos más bonitos de España mejor valorados de 2026.

La clasificación, publicada por la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, distingue a las diez localidades de su red que han recibido las mejores valoraciones de los viajeros durante el último año.

Albarracín (Teruel) encabeza el listado, con una puntuación de 4,85 sobre 5, seguido de La Alberca (Salamanca), con 4,76, y Alquézar (Huesca), con 4,78.

A diferencia de otras recopilaciones que circulan por internet, esta clasificación tiene un carácter oficial: la elabora la propia asociación que concede el distintivo y audita los pueblos integrantes de la red.

Además, tiene en cuenta las opiniones de quienes han visitado estas localidades. Una comunidad que sigue creciendo y que cuenta ya con más de 10.000 personas con la aplicación oficial instalada en sus teléfonos móviles.

En este escenario, Pedraza vuelve a demostrar por qué es uno de los grandes reclamos turísticos de Castilla y León.

Reconocida como Conjunto Histórico en 1951 y miembro de la asociación desde 2014, esta pequeña villa medieval, situada a 1.073 metros de altitud, conserva un patrimonio excepcional que invita a recorrerla sin prisas.

La mejor manera de descubrir Pedraza es atravesando la Puerta de la Villa, el acceso histórico que durante siglos constituyó la única entrada y salida del recinto amurallado.

Sus antiguos portones todavía recuerdan los tiempos en los que el acceso se cerraba durante la noche, cuando el toque de queda marcaba el final de la jornada.

Una vez dentro, el visitante se adentra en un entramado de calles empedradas flanqueadas por casas tradicionales, palacios y construcciones señoriales.

Buena parte de estas viviendas, muchas de ellas blasonadas, comenzaron a levantarse en el siglo XVI y han llegado hasta nuestros días en un magnífico estado de conservación.

El paseo conduce inevitablemente hasta la Plaza Mayor, uno de los rincones más reconocibles de la localidad.

De planta irregular y rodeada de edificios históricos, fue durante siglos escenario de festejos taurinos.

Sus balcones se convertían entonces en privilegiados miradores desde los que contemplar los espectáculos.

Un castillo del siglo XIII

Uno de los grandes símbolos de Pedraza es su castillo, una fortaleza del siglo XIII que forma parte de la imagen más reconocible de la localidad. Su historia dio un nuevo giro en 1926, cuando fue adquirido por el pintor Ignacio Zuloaga.

Actualmente, el inmueble, conocido como Castillo-Museo Zuloaga, continúa vinculado a sus herederos y añade un importante atractivo artístico a la visita.

Pero el patrimonio de Pedraza no termina ahí. Entre sus construcciones más singulares destaca la Cárcel de la Villa, instalada en un torreón medieval del siglo XIII que posteriormente fue utilizado como prisión pública.

También merece la pena detenerse en el Pozo de las Hontanillas, un aljibe del siglo XV reconstruido junto a uno de los tramos de la muralla. Es otro de esos espacios menos conocidos que ayudan a comprender cómo se organizaba y protegía la villa medieval.

A este conjunto se suman otros edificios de interés, como la iglesia de Santa María, también vinculada a Ignacio Zuloaga, y la antigua iglesia de Santo Domingo, rehabilitada como auditorio y espacio cultural en el que se celebran exposiciones y diferentes actividades.

Gastronomía

La visita a Pedraza también tiene un importante componente gastronómico. Como ocurre en buena parte de la provincia de Segovia, la cocina tradicional castellana es uno de sus grandes atractivos y los asadores forman parte de la oferta más característica de la localidad.

El cordero y el cochinillo asados son dos de los grandes protagonistas de la gastronomía segoviana y una de las propuestas más buscadas por quienes se acercan hasta esta villa.

Una cocina ligada a la tradición, a los productos de la tierra y a las recetas que han pasado de generación en generación.

Pedraza también presume de una rica variedad de dulces, elaborados de forma artesanal como el ponche segoviano, los soplillos, los mantecados y las tejas de almendra entre otras exquisiteces.

Además, Pedraza cuenta con numerosos establecimientos en los que descubrir otros productos y propuestas artesanales. Tiendas de decoración, mobiliario rústico, artesanía, estaño, tahonas, chocolates y jabones completan una oferta comercial que invita a prolongar el paseo por sus calles.

Pueblo de cine

La belleza de Pedraza tampoco ha pasado desapercibida para el mundo audiovisual. Su arquitectura medieval, sus calles y sus construcciones históricas han convertido a la localidad en un escenario cinematográfico y televisivo muy atractivo.

Entre las producciones que han utilizado sus rincones como escenario figuran la película Blancanieves (2012), la serie Isabel (2012) y 30 monedas, que han contribuido a proyectar la imagen de esta villa más allá de sus fronteras.

Quienes quieran conocer en profundidad todos sus secretos pueden sumarse a las visitas guiadas que organiza la Oficina de Turismo. También existen propuestas como Pedraza de Cine, que permiten descubrir la localidad desde una perspectiva diferente, siguiendo las huellas de los rodajes que han pasado por ella.

Con unos 400 habitantes censados y una economía muy vinculada al turismo, Pedraza es mucho más que un pueblo bonito.