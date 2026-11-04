El diputado del Área de Turismo de la institución, Javier Figueredo Cedida

La Diputación de Segovia invierte 2,8 millones en turismo: 189 kilómetros de rutas y puntos de recarga

La Diputación de Segovia ha dado por concluido el Plan de Sostenibilidad Turística ‘Hoces de Segovia’, que ha supuesto una inversión de 2.868.063 euros en el Nordeste de la provincia desde 2023.

El proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation, ha desarrollado 22 actuaciones para impulsar el turismo, mejorar las infraestructuras y poner en valor el patrimonio natural y cultural de la zona.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha presentado el balance de una iniciativa que abarca municipios como Riaza, Ayllón, Maderuelo, Boceguillas y Sepúlveda.

Una comarca marcada por la baja densidad de población y que cuenta con los parques naturales de las Hoces del Riaza y del Duratón, además de una importante superficie protegida por la Red Natura 2000.

Entre las principales actuaciones figura la creación y señalización de cuatro rutas para bicicletas de montaña que suman 189 kilómetros y recorren enclaves como el Valle de Tabladillo, el Caslilla y San Frutos.

También se han acondicionado caminos peatonales y ciclistas y se han mejorado los accesos a diferentes lugares de interés turístico, con intervenciones en Sepúlveda, Maderuelo y Montejo de la Vega de la Serrezuela.

El plan ha incluido además la instalación de puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos en ocho localidades: Riaza, La Pinilla, Sepúlveda, Boceguillas, Ayllón, Grajera, Carrascal del Río y Burgomillodo.

A estas actuaciones se suma la renovación de la iluminación de varios edificios y monumentos de Sepúlveda, Riaza y Maderuelo, con sistemas más eficientes.

La oferta turística también se ha reforzado con nuevos recursos digitales. Se ha creado la aplicación móvil y la página web ‘Hoces de Segovia’, se han incorporado herramientas de realidad virtual y aumentada.

También se ha puesto en marcha una plataforma para planificar visitas, consultar eventos y gestionar información sobre los visitantes.

Entre las intervenciones en el patrimonio natural destacan la limpieza y mejora de las riberas de los ríos Riaza y Duratón, el acondicionamiento del área recreativa de Hontanares y la ampliación del bike park de La Pinilla.

También se ha habilitado un observatorio ornitológico en Maderuelo y se han creado rutas de geoturismo en localidades como Sepúlveda, Burgomillodo, Castrojimeno y Madriguera.

Otro de los hitos del proyecto ha sido la certificación de la comarca como destino Starlight, un reconocimiento a la calidad de sus cielos nocturnos y a sus posibilidades para el desarrollo del astroturismo.

Según ha señalado Figueredo, el objetivo del plan ha sido mejorar la competitividad turística del Nordeste segoviano y contribuir al desarrollo de sus municipios a través de un modelo basado en la sostenibilidad, la digitalización y la puesta en valor de sus recursos naturales y patrimoniales.