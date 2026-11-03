Un coche de la Policía Local de Segovia

Un coche de la Policía Local de Segovia Archivo

Segovia

Un menor de 15 años resulta herido tras ser atropellado por una furgoneta en Segovia

El 112 de Castilla y León ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Más sucesos: Herido un camionero tras salirse de la vía con su vehículo en la A-62 en Torquemada

Publicada
Síguenos

Un menor de 15 años ha resultado herido este martes tras ser atropellado por una furgoneta en la ciudad de Segovia.

El 112 de Castilla y León ha recibido un aviso a las 20:03 horas que informaba del atropello a la altura del número 50 de la carretera de Villacastín, en la capital segoviana.

Un vehículo de los Bomberos de la Diputación de Zamora en el lugar del incendio, en el municipio zamorano de Montamarta

El 112 de Castilla y León ha avisado a la Policía Local de Segovia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.