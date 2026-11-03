Un coche de la Policía Local de Segovia Archivo

Un menor de 15 años resulta herido tras ser atropellado por una furgoneta en Segovia

Un menor de 15 años ha resultado herido este martes tras ser atropellado por una furgoneta en la ciudad de Segovia.

El 112 de Castilla y León ha recibido un aviso a las 20:03 horas que informaba del atropello a la altura del número 50 de la carretera de Villacastín, en la capital segoviana.

El 112 de Castilla y León ha avisado a la Policía Local de Segovia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.