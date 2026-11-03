Un menor de 15 años resulta herido tras ser atropellado por una furgoneta en Segovia
El 112 de Castilla y León ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.
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Un menor de 15 años ha resultado herido este martes tras ser atropellado por una furgoneta en la ciudad de Segovia.
El 112 de Castilla y León ha recibido un aviso a las 20:03 horas que informaba del atropello a la altura del número 50 de la carretera de Villacastín, en la capital segoviana.
El 112 de Castilla y León ha avisado a la Policía Local de Segovia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.