El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, durante la visita a los ganadores de la pasada edición del Concurso Provincial de Belenes Diputación de Segovia

La Diputación de Segovia abre el plazo de inscripción del concurso provincial de belenes, que cumple 36 ediciones

Habiendo superado en los tres últimos años los 90 grupos inscritos, el concurso provincial de belenes de la Diputación de Segovia vuelve a ponerse en marcha con el objetivo de seguir batiendo récord de participantes y acercarse al centenar de nacimientos.

Así, desde este martes, 3 de noviembre, hasta el próximo 9 de diciembre, el Área de Asuntos Sociales de la institución provincial abre el plazo de inscripciones para aquellas asociaciones, Ampas, centros de enseñanza y otras entidades que cumplan con las bases del certamen y deseen formar parte de la trigésima sexta edición del mismo.

Los requisitos, disponibles en su totalidad, al igual que las instancias de inscripción, en la página web de la Diputación (https://www.dipsegovia.es/documents/d/diputacion-de-segovia/triptico-paginas-1), vuelven a estipular las categorías de Escolar, Popular y Exhibición.

Este concurso se encuentra ya asentado desde hace años en el calendario navideño de los vecinos de la provincia, quienes, además de participar con sus creaciones, no dudan en trasladarse a diferentes municipios para ver nacimientos de gran calidad y rigor y mayor originalidad.

Entre ellos, los ganadores de la última edición: el presentado por el ayuntamiento de Prádena y el del CEIP San Juan Bautista de Carbonero el Mayor.

Ambos, como triunfadores el año pasado y al igual que los ganadores de la trigésima cuarta y la trigésima tercera edición, competirán en este 2026 en la categoría de Exhibición, en la que, según establecen las bases, se presenta la principal novedad este año.

Y es que, con el objetivo de fomentar e incentivar la participación en esta sección, la no participación en la categoría conllevará una penalización que impedirá concursar en Escolar y Popular durante tantas ediciones como se haya dejado de participar en la de Exhibición.

Así, durante este periodo, aunque las entidades podrán presentarse al concurso, no podrán optar a premio.

Premios

Como en anteriores ediciones, el concurso, que además de la calidad de los belenes premiará la participación comunitaria, contará con una primera fase zonal organizada en los cuatro Ceaas.

Tras la visita del jurado, ésta dará paso a una fase provincial en la que quedarán determinados los merecedores de los dos grandes premios, dotados de 1.000 euros el Popular y de 600 euros y material coeducativo el Escolar, y el resto de galardonados.

Por lo que respecta a la categoría de Exhibición se hará entrega de un premio Popular de 300 euros y de un premio Escolar de 200 euros y material coeducativo.

Además, el concurso volverá a otorgar un premio especial a la Elaboración Artesanal dotado de 600 euros y, en total, repartirá alrededor de 12.000 euros en premios a los diferentes participantes, según su clasificación, tanto en la fase zonal como en la provincial.

Por último, es importante que aquellos grupos que deseen participar en el certamen tengan en cuenta que las visitas del jurado se producirán a partir del 14 de diciembre y que desde ese mismo día hasta el 6 de enero los nacimientos deberán ser visitables en el horario escogido y comunicado al cumplimentar la inscripción.

Además, desde el Área de Asuntos Sociales se invita y ruega a las asociaciones concursantes que, en la medida de lo posible, el día designado por la Federación Española de Belenistas como ‘La noche de los belenes’, mantengan el belén abierto al público el máximo tiempo posible.