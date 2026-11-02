Humareda dentro de una vivienda tras el incendio de una cocina en Segovia: dos personas trasladadas al hospital

El incendio en una vivienda en Segovia, a las 07:43 horas de este lunes, 2 de noviembre, ha obligado a movilizarse a los Bomberos de Segovia y deja a dos personas trasladadas al Hospital de Segovia, como han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112.

En un principio se informaba de una humareda en el interior de una vivienda, sin heridos o afectados.

Desde la sala del 112 se ha dado aviso a la Policía Local y los Bomberos de Segovia y al Cuerpo Nacional de Policía.

Posteriormente, los organismos que intervienen en el lugar explican que se trata de un incendio en la cocina del inmueble, en el que varias personas presentan síntomas de intoxicación por el humo.

Se dio aviso entonces a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico.

Emergencias Sanitarias ha indicado que, finalmente, han atendido a dos varones de unos 40 años, trasladados ambos en ambulancias de soporte vital básico al Hospital de Segovia.