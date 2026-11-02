La Diputación de Segovia impulsa un convenio que mejore la atención de personas sordas y sordociegas

La Diputación de Segovia ha mantenido una primera reunión de trabajo con representantes de la Federación de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL).

El objetivo de este encuentro ha sido el de comenzar las conversaciones con el fin de impulsar un convenio de colaboración que facilite la accesibilidad y mejore la atención a la comunidad de personas sordas y sordociegas de la provincia.

El diputado del Área de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez, presente en la reunión, ha señalado que esta iniciativa busca sentar las bases para mejorar la integración ciudadana en la Administración.

"Estamos trabajando en este proyecto porque nuestro objetivo a medio plazo es garantizar que todos los ciudadanos puedan relacionarse con la Administración sin obstáculos. Queremos que este acuerdo, una vez se materialice, sea una herramienta práctica para el día a día de las personas sordas", ha explicado.

Durante la reunión, ambas partes han coincidido en que el documento que se está proyectando deberá articularse en torno a tres líneas básicas de actuación.

En primer lugar, la provisión de intérpretes de Lengua de Signos Española (LSE). De este modo, se plantea incluir el acompañamiento a personas sordas en gestiones administrativas ciudadanas, así como dar cobertura a los actos públicos de la Diputación para eliminar las barreras de comunicación.

Asimismo, en materia de sensibilización y visibilidad, se buscará promover iniciativas conjuntas para concienciar a la población, visibilizar la realidad de la comunidad de personas sordas y sordociegas y fomentar la eliminación de barreras sociales.

Finalmente, en cuanto a la capacitación en el servicio público, la idea es impulsar una formación básica en LSE y en protocolos de atención ciudadana, orientada a empleados públicos (provinciales y municipales), abierta también a familiares de personas sordas.

Con esta primera toma de contacto, la Diputación de Segovia marca el punto de partida de una iniciativa con la que espera seguir avanzando hacia unos servicios públicos plenamente accesibles y adaptados a las necesidades de la provincia.