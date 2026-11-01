Formación de bomberos de la Diputación de Segovia en Alcañiz (Segovia). Diputación de Segovia.

Entrenamiento de élite en rescates de tráfico de los bomberos de la Diputación de Segovia en Motorland Aragón

Estar preparados al milímetro cuando salta la alarma en la carretera puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Partiendo de esa máxima, varios jefes de dotación de los Bomberos de la Diputación de Segovia (SPEIS) han viajado esta semana hasta la localidad turolense de Alcañiz para exprimirse al máximo y pulir sus técnicas de rescate en accidentes de tráfico.

Allí, en el circuito de MotorLand Aragón y entre el 27 y el 29 de octubre, se han citado más de 160 profesionales de 27 servicios de emergencias de toda España.

Tres días intensos de entrenamiento práctico, dentro de las jornadas Rescue Training organizadas por la Asociación Profesional de Rescate en Accidentes de Tráfico (APRAT), pensados para afinar al segundo la respuesta cuando hay vidas en juego sobre el asfalto.

Talleres de evacuación

Durante tres días de entrenamiento intensivo, los mandos del parque segoviano han participado en diez talleres prácticos enfocados en técnicas avanzadas de rescate vehicular, maniobras de excarcelación rápida y abordaje al trauma.

La formación se ha completado con tres ponencias especializadas orientadas al modelo de aprendizaje para la excelencia operacional, el análisis de los nuevos cascos de intervención MSA y la gestión del atrapamiento prolongado en accidentes graves.

Formación de bomberos de la Diputación de Segovia en Alcañiz (Segovia). Diputación de Segovia.

El director técnico del SPEIS de Segovia, Carlos Castro, presente en las jornadas, ha destacado el compromiso constante del cuerpo con la actualización profesional: "No cesamos en la tarea de formación para brindar el mejor servicio a los habitantes de la geografía segoviana".

Castro ha subrayado además la importancia de estar preparados ante la compleja red viaria de la provincia, que suma más de mil kilómetros de vías autonómicas y provinciales entrelazadas con arterias de gran capacidad y elevado volumen de tráfico.