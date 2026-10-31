El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y el director gerente de Recoletas Salud en Segovia, Ignacio Cabezón en la Unidad de Optometria Recoletas en Basardilla. Diputación de Segovia.

La unidad móvil de Recoletas y la Diputación de Segovia alcanza las 3.500 revisiones oculares en el medio rural

La salud visual sobre ruedas sigue haciendo camino en el medio rural segoviano. El acuerdo de colaboración entre la Diputación de Segovia y Recoletas Salud alcanzará cerca de 3.500 revisiones oculares gratuitas al término de su quinta fase, consolidando un modelo de atención itinerante que evita desplazamientos a los vecinos y garantiza asistencia especializada a la puerta de sus casas.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, y el director gerente de Recoletas Salud en Segovia, Ignacio Cabezón, han comprobado en primera persona la marcha del dispositivo en Basardilla junto a su alcalde, Mariano Fernández.

En este tramo del programa, el autobús equipado con tecnología optométrica de última generación está recorriendo los municipios situados a los pies de la Sierra de Guadarrama, siguiendo el eje de la N-110, antes de poner el broche final a esta fase el próximo 6 de noviembre en Navafría.

Oportunidades del medio rural

Acompañado por un especialista en optometría, el vehículo realiza exploraciones de agudeza visual, refracción, presión intraocular, motilidad y evaluación del sistema acomodativo.

Cuando el técnico detecta cualquier anomalía no acorde con la edad del paciente, este es derivado de inmediato a un especialista para un estudio exhaustivo.

La iniciativa deja un balance medio de 700 vecinos atendidos por cada una de sus cinco entregas.

Foto de grupo en la Unidad de Optometría Recoletas en Basardilla. Diputación de Segovia.

De Vicente ha defendido la efectividad de esta fórmula de "colaboración público-privada que favorece la igualdad de oportunidades para todos los segovianos, vivan donde vivan", al tiempo que Ignacio Cabezón ha ensalzado el papel de los Centros de Acción Social (CEAAS) para coordinar las citas en los municipios más alejados y confirmar la continuidad del proyecto.