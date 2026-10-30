El III Festival Internacional de Cine de Cuéllar reúne siete películas a concurso y homenajeará a Paco Rabal

Cuéllar se prepara un año más para acoger la fiesta del séptimo arte en el medio rural.

Del 13 al 21 de noviembre, la villa acogerá la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Cuéllar (FICC), un evento consolidado que este año llega bajo el lema ‘A escena’.

Su cartel lo dice todo: “Odio que digan que ya está todo hecho”.

Organizado por el Ayuntamiento de Cuéllar y la asociación FICC, con el patrocinio institucional de la Diputación de Segovia, el festival ofrecerá durante nueve días proyecciones, coloquios con directores y actores, talleres, música en directo y una exposición de primer nivel.

Las actividades principales se desarrollarán en la Sala Alfonsa de la Torre y en el Palacio Pedro I.



Siete cintas

De las siete películas que compiten en la Sección Oficial, cinco proceden de fuera de nuestras fronteras.

Concretamente de Hungría, Chile, Estados Unidos, Singapur y México, permitiendo al público cuellarzano disfrutar de producciones de cuatro continentes.

La terna de aspirantes al premio del público, dotado con 1.500 euros, se completa con la comedia dramática española Un hombre de verdad (de Liteo Pedregal), el aclamado drama político chileno Hangar rojo (de Juan Pablo Sallato) y la road movie estadounidense Omaha (de Cole Webley).

Las proyecciones se realizarán en pases de tarde (17:30 h) y noche (21:00 h), acompañándose en su gran mayoría de coloquios con los equipos artísticos.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la exposición ‘Paco Rabal: huella y memoria’, organizada con motivo del centenario del nacimiento del inolvidable actor. La muestra, que reúne más de 80 imágenes y un documental, podrá visitarse en la Sala Alfonsa de la Torre del 4 al 29 de noviembre.

Cuéllar se convierte así en uno de los cuatro únicos puntos de parada de la exposición y en el único emplazamiento situado en el medio rural. El homenaje al actor murciano se completará con la proyección del documental 200 vidas, Paco Rabal y del clásico El disputado voto del señor Cayo, enmarcado en el programa dedicado a Miguel Delibes.



Clausura

El pistoletazo de salida tendrá lugar el viernes 13 de noviembre con una joya del cine mudo: la proyección de El hombre mosca (1923), protagonizada por Harold Lloyd, que contará con música en directo al piano y violín a cargo de Manuel Boniquito y Laura Fernández. La jornada inaugural se cerrará con un concierto de «rock de cine» del grupo Defloreros en el bar Ambigú.

Por su parte, la gala de clausura del sábado 21 de noviembre estará protagonizada por el cineasta vasco Aitor Arregi, ganador del Goya, quien recibirá el Premio FICC de Honor de manos del codirector de la Seminci, Javier Estrada. Durante el acto se proyectará su aclamada película Marco (2024).

Entradas y abonos

Fiel a su filosofía de acercar la cultura a todos los públicos, el festival mantiene precios muy populares.

Los abonos de tarde para las siete películas de la Sección Oficial se pueden adquirir por 20 euros, y los de noche por 25 euros. Las entradas sencillas oscilan entre los 4 y los 5 euros, mientras que gran parte de la programación paralela, infantil y juvenil cuenta con entrada libre hasta completar aforo.

Toda la información detallada sobre horarios, coloquios y venta de localidades está disponible en su página web oficial: www.festivaldecinedecuellar.com.