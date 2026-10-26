Mañueco celebra la apertura de la mayor planta de maíz dulce de Europa en un pueblo de Segovia: “Es un ejemplo"

Huercasa refuerza su posición en el sector agroalimentario europeo con la puesta en marcha de una nueva planta de producción en Sanchonuño (Segovia).

Se trata de una instalación que, con una inversión de 25 millones de euros, se convierte en la mayor fábrica de maíz dulce de Europa.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado las instalaciones para conocer de primera mano el resultado de una apuesta industrial que combina innovación, capacidad productiva y generación de empleo en el medio rural.

“Es una gran noticia y es un placer estar aquí para compartir esta alegría”, ha señalado Mañueco durante la visita, en la que ha destacado la importancia de que una empresa próxima a cumplir medio siglo de trayectoria continúe creciendo y apostando por su territorio de origen.

El proyecto representa un nuevo paso en la evolución de Huercasa, una compañía arraigada en la provincia de Segovia que ha ampliado su actividad hacia mercados internacionales.

La empresa exporta a 40 países, una dimensión exterior que, en palabras del presidente autonómico, demuestra que es posible mantener las raíces en Castilla y León y, al mismo tiempo, competir en un mercado global.

“Habéis elegido el mejor camino”, ha afirmado Mañueco, que ha puesto en valor tanto el volumen de la inversión como la incorporación de tecnología y procesos innovadores a la actividad agroalimentaria.

La nueva planta ha supuesto una inversión de 25 millones de euros y está vinculada a una actividad que genera alrededor de 300 empleos fijos y otros 300 temporales, según los datos facilitados para el proyecto.

Unas cifras que sitúan a Huercasa como un ejemplo de la capacidad de la industria agroalimentaria para impulsar la actividad económica y laboral en municipios alejados de los grandes núcleos urbanos.

Sanchonuño, localidad segoviana situada a nueve kilómetros al sur de Cuéllar y con 1.053 habitantes, representa el tipo de entorno rural en el que la actividad industrial puede contribuir a sostener el empleo y ofrecer oportunidades laborales vinculadas al territorio.

Mañueco ha incidido precisamente en esta dimensión al destacar que compañías como Huercasa contribuyen a generar riqueza, sostener la actividad económica y fijar población.

“Creáis riqueza y empleo en el territorio. Dais vida a nuestros pueblos y colaboráis a fijar población”, ha manifestado.

El presidente ha enmarcado la inversión en el potencial de Castilla y León como comunidad de referencia en la industria agroalimentaria española, un sector que permite transformar las materias primas del campo en productos de mayor valor añadido y ampliar las oportunidades comerciales para agricultores y empresas.

500 toneladas de maíz al día

La capacidad de la instalación da una idea de la dimensión del proyecto: la fábrica recibe alrededor de 500 toneladas de maíz al día, según los datos aportados.

Esta actividad conecta directamente la producción agrícola con la transformación industrial, una de las claves para fortalecer la cadena agroalimentaria y dar salida comercial a las cosechas.

“Así es como la agroindustria da salida a lo que cultivan los agricultores y ganaderos”, ha subrayado Mañueco, que ha reconocido el esfuerzo de las empresas del sector para seguir creciendo y mejorar sus procesos productivos.

La dimensión de la nueva fábrica sitúa a Huercasa en una posición destacada dentro del negocio del maíz dulce en mazorca.

La empresa ha consolidado su actividad en torno a un producto que el presidente autonómico ha definido como saludable y cuya transformación industrial permite llegar a mercados de distintos países.

Innovación

La inversión no se limita al aumento de la capacidad productiva. La tecnología, la innovación y la mejora de la calidad y la seguridad alimentaria forman parte de la estrategia de crecimiento de la compañía, en un contexto en el que la industria agroalimentaria debe responder a las exigencias de los mercados y mantener su competitividad.

Mañueco ha presentado la planta como un ejemplo de la transformación tecnológica experimentada por el sector en los últimos años y ha defendido el papel de Castilla y León en ese proceso.

“Es un ejemplo de la revolución tecnológica que se ha vivido en los últimos años y donde Castilla y León puede decir que está en los primeros puestos del país”, ha señalado.

“Es un orgullo para Segovia, para Castilla y León y para España que seáis líderes en maíz dulce en mazorca”, ha afirmado el presidente, que ha agradecido a la compañía su contribución al desarrollo de la industria agroalimentaria.