Participantes en la VIII Asamblea de la Revuelta de la España Vaciada, celebrada en un pueblo de Segovia. Revuelta de la España Vaciada

La Revuelta de la España Vaciada coordinará en un único espacio la defensa frente "a las agresiones al medio rural"

La Revuelta de la España Vaciada ha lanzado 'Resistencia Rural', un espacio de coordinación de plataformas y organizaciones para defender el territorio "frente a las agresiones al medio rural y la falta de servicios". Así lo han anunciado tras la VIII Asamblea General de la formación que ha celebrado este pasado sábado, 25 de octubre, en San Pedro de Gaíllos (Segovia).

En la cita se han reunido representantes de organizaciones y plataformas de La Rioja, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha, que ha reivindicado su posición como "voz de la resistencia del mundo rural".

La sesión matutina sirvió para analizar la trayectoria del movimiento desde su anterior asamblea, que fue en Molina de Aragón, y valorar el momento actual. Todo ello desembocó en la base para el trabajo vespertino, que se centró en definir las líneas de actuación de los próximos meses.

La principal propuesta que se debatió fue el reforzamiento del papel de la Revuelta de la España Vaciada como un espacio de coordinación entre las organizaciones y plataformas que se movilizan en los diferentes territorios.

Mientras que unas "lo hacen contra agresiones concretas al medio rural y otras por la pérdida de servicios básicos", consideran que estas reivindicaciones han sido defendidas por el movimiento desde sus orígenes, tal y como está recogido en el Modelo de Desarrollo, presentado al Congreso de los Diputados en 2021.

El objetivo es organizar estas demandas por temáticas y ofrecerles un altavoz conjunto, "sin pretender abarcarlo todo". De esta manera, acompañarán y ayudarán a coordinarse en aquellas causas con las que el movimiento está identificado y que tienen relación directa con la despoblación o las dificultades de los territorios rurales para mantener o hacer crecer sus habitantes.

"Nacimos para denunciar el abandono de nuestros pueblos y seguimos aquí, porque ese abandono no ha terminado", han sostenido desde la organización.

La finalidad es ser "el lugar donde todas esas luchas se encuentran y suman fuerzas" y han advertido de la aparición de "nuevas amenazas para el territorio, como la proliferación de plantas de biogás, macrogranjas, grandes instalaciones de energías renovables, centros de datos y minería".