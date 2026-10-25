La Diputación de Segovia impulsa la investigación arqueológica del territorio

La Diputación de Segovia ha lanzado el viernes pasado una convocatoria, dotada con 30.000 euros, para impulsar las investigaciones arqueológicas en siete yacimientos de la provincia, según aparecía reflejado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este 23 de octubre.

La iniciativa se engloba en el contexto de un año en el que el yacimiento de Confloenta, en Duratón, ha dado un importante paso hacia delante para su conocimiento a interés fuera del territorio segoviano, con la musealización de Las Termas de Fortuna.

La resolución de la convocatoria pretende contribuir a respaldar económicamente actuaciones vinculadas a campañas de excavaciones arqueológicas o paleontológicas, prospecciones de superficie en cualquiera de sus tipos y labores de consolidación, restauración, restitución y protección de bienes inmuebles y muebles de valor arqueológico o paleontológico.

Las solicitudes han sido estudiadas por el Servicio de Cultura y la Comisión de Valoración, que han decidido, a través del área dirigida por José María Bravo, conceder ayudas de 4.766 euros a distintos ayuntamientos.

Entre los beneficiarios y los proyectos están el Ayuntamiento de Torreiglesias para el Muro de las Siete Dobleces, el de San Miguel de Bernuy para Los Sampedros y el de Prádena para la Cueva de los Enabralejos.

Por otro lado, recibirá 4.999 euros la entidad local menor de Paradinas para la Villa Romana de Paradinas y el Consistorio de Sepúlveda es beneficiario de 4.485 euros para el Oppidum celtibérico del Cerro de Somosierra. Por último, El Espinar es beneficiario de una ayuda de 1.682 euros para sufragar los trabajos en el Pozo de la Nieve.

Entre los criterios que se han tenido en cuenta está el estado de la autorización administrativa de excavación o la titulación del director del proyecto, el impacto y arraigo territorial, en función de la población donde está el yacimiento, el compromiso de divulgación y la conservación o las aportaciones de cofinanciación al proyecto.

Otros asuntos

Por otro lado, el mismo BOP hacía pública la resolución de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para la realización de talleres de robótica para jóvenes, dotada de 15.000 euros.

Esta permitirá a los vecinos de entre 8 y 16 años de Abades, Cantimpalos, Boceguillas, Sanchonuño, Fuentepelayo, Cerezo de Abajo, San Cristóbal de Segovia, San Ildefonso, Navalmanzano y Gomezserracín disfrutar de talleres que favorezcan la educación, la innovación, la tecnología, la inclusión digital y el desarrollo juvenil.

Los municipios beneficiarios recibirán una ayuda de entre 1.351 euros y 1.757 euros que les permitirá afrontar gastos de personal, alquiler de espacios para estos talleres, publicidad o materiales didácticos utilizados para las formaciones.

Además, también relacionado con el Área de Cultura, Juventud y Deportes, el lunes 19 de octubre el BOP publicaba la resolución de la convocatoria de ayudas para el desarrollo del programa ‘Aulas para convivir danzando’, que contará con grupos en una treintena de municipios, a cuyos ayuntamientos la institución provincial ha concedido ayudas de 2.000 euros para sufragar gastos de distinta índole.