Valtiendas celebra su XVIII Fiesta de la Vendimia con el foco en el vino y los productos de Alimentos de Segovia

El alcalde de Valtiendas, José María Galindo, y la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, durante la presentación de la XVIII Fiesta de la Vendimia del municipio segoviano, este martes Diputación de Segovia

Valtiendas volverá a rendir homenaje a su tradición vitivinícola el próximo sábado 12 de septiembre con la celebración de la XVIII Fiesta de la Vendimia, una de las citas más destacadas del calendario de la localidad y de la DOP Valtiendas.

La jornada tendrá como escenario principal la plaza de San Isidro y será, además, la quinta parada de la Caravana de Alimentos de Segovia 2026, iniciativa de la Diputación de Segovia para acercar los productos de la provincia a vecinos y visitantes.

Así lo ha destacado la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, quien, acompañada por el alcalde de Valtiendas, José María Galindo, ha presentado esta mañana en rueda de prensa esta cita.

Y ha puesto en valor “la importancia de esta celebración para reivindicar la tradición de Valtiendas y el trabajo de nuestros productores, así como para acercar a vecinos y visitantes la calidad y diversidad de los productos de nuestra provincia”.

No en vano, el evento contará con una amplia representación de la marca agroalimentaria de la Diputación, con un total de diecinueve productores.

Entre ellos se encuentran las seis bodegas de Alimentos de Segovia pertenecientes a la DOP Valtiendas: Valmenia, González Fischer, Navaltallar, Pago El Almendro, José Galindo Winegrower y Malacepa.

Junto a ellas, completando la propuesta gastronómica de la Caravana, estarán La Dula de las Mesetas, Moncedillo, Bendito Nanno, Merche's Galletas, La Manitas de Sacramenia, Ibéricos de Vegaseca, Panadería Juan Sanz, Quesos El Molinero, Aceitunas Hilario, Kekuki, Pan Colectivo, Cervezas SanFrutos y La Cruz de Hierro.

"Que seis bodegas de Alimentos de Segovia y de la DOP Valtiendas y que otros trece productores de la marca se sumen a esta celebración demuestra la riqueza y diversidad de nuestro sector agroalimentario", ha señalado la diputada.

Y ha añadido que "la Caravana permite que los productores puedan mostrar directamente su trabajo y que los consumidores conozcan y valoren los productos de cercanía que se elaboran en nuestra provincia".

Una completa programación

La programación arrancará a las 9:00 horas con la apertura de las taquillas para la adquisición de los tickets y continuará a las 10:30 horas con la celebración de una misa por la nueva vendimia en la iglesia de Valtiendas.

A las 11.30 horas tendrá lugar la inauguración oficial de la fiesta y la apertura de la Caravana de Alimentos de Segovia, cuyos puestos ofrecerán degustación y venta de productos de la provincia hasta las 15.00 horas.

Alrededor del mediodía tendrá lugar el pregón, que en esta ocasión correrá a cargo de Pablo Martín, presidente de honor de la Unión Española de Sumilleres; Alfredo Maestro, viticultor y enólogo; y Custodio López Zamarra, exsumiller de Zalacaín y Premio Nacional de Gastronomía.

A continuación, a las 12.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de una degustación libre de vinos de la DOP Valtiendas, con un precio de ocho euros, amenizada por el dúo musical TOCA2 y que incluirá la entrega de una copa conmemorativa y un sombrero.

Uno de los momentos más significativos de la jornada llegará a las 13:00 horas con la tradicional pisada de uvas, de la que se obtendrá el primer mosto de la cosecha 2026.

La programación continuará con un sorteo de cestas de productos de Alimentos de Segovia y una comida popular de judiones de La Granja con oreja y chorizo, prevista para las 14:30 horas que tendrá un precio de doce euros.

Ya por la tarde, a las 17:30 horas, tendrá lugar una cata de cinco vinos seleccionados de diferentes bodegas de la DOP Valtiendas, con un precio de siete euros.

La actividad estará comentada por Pablo Martín, Alfredo Maestro, Custodio López Zamarra y el alcalde de Valtiendas, José María Galindo.

A continuación, los participantes podrán realizar una visita guiada a viñedos locales, con traslado en autobús, en la que viticultores de la zona explicarán las características y prácticas de sus viñedos antes de finalizar con una cata de uvas y dos vinos de la DOP.

Por su parte, el alcalde de Valtiendas, José María Galindo, ha señalado que "para Valtiendas celebrar una nueva Fiesta de la Vendimia es celebrar nuestras raíces y una tradición que forma parte de nuestra identidad".

"Queremos que vecinos y visitantes disfruten de nuestros vinos, conozcan el trabajo de nuestros viticultores y vivan con nosotros un día muy especial", ha añadido.

Y ha animado a participar en una jornada que "no se limita al vino, sino que ofrece gastronomía, producto local, música y actividades para conocer de cerca nuestros viñedos y la labor que hay detrás de cada botella".

La jornada festiva continuará a las 19:30 horas con la actuación de la charanga La Nota y finalizará a las 21:30 horas.

La XVIII Fiesta de la Vendimia de Valtiendas se suma así al recorrido de la Caravana de Alimentos de Segovia 2026, que este año cuenta con nueve paradas por diferentes municipios de la provincia.

Tras su paso por Sangarcía, el campo de golf de La Faisanera (Palazuelos de Eresma), Torreglesias y Martín Muñoz de las Posadas, la Caravana continuará su recorrido por Labajos, Abades, Navafría y Prádena.