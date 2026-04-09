Segovia premia a sus mejores negocios y ensalza el sabor de sus productos: estos son los galardonados

El sector agroalimentario segoviano se ha vestido de gala en Carbonero el Mayor para celebrar la III Edición de los Premios ‘De Segovia a Tu Mesa’.

Esta iniciativa, impulsada por Agrifood Comunicación y la Fundación Caja Rural de Segovia, con el respaldo del Ayuntamiento local y la Diputación de Segovia a través de "Alimentos de Segovia" y ESGO Catering, pone rostro desde hace tres años a la excelencia de una tierra que alimenta a España y exporta identidad por todo el mundo.

La alcaldesa de Carbonero, María Ángeles García, abrió el acto recordando que el sector es el corazón que mantiene vivos los municipios: "Nuestros productores no solo crean alimentos; crean futuro, fijan población y mantienen nuestra cultura”. “Para el tejido empresarial de nuestro municipio es un orgullo que seamos hoy la voz de todos ellos".

Para Magdalena Rodríguez, vicepresidenta y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible de la Diputación de Segovia, “La agroalimentación es uno de los grandes motores económicos y sociales de nuestro territorio, ya que fija población, genera empleo, impulsa la innovación y garantiza el abastecimiento alimentario; por eso, desde la institución provincial apoyamos firmemente al sector. Además, es especialmente significativo que la mayoría de los premiados formen parte de Alimentos de Segovia, como ejemplo de calidad, compromiso y arraigo al territorio”.

En esa misma línea, Ángel Luis Llorente, presidente de la Fundación Caja Rural de Segovia, enfatizó el valor de la estabilidad en el campo: "La calidad segoviana no es fruto del azar, sino del compromiso de generaciones. Nuestro objetivo es ser el aliado incondicional de quienes transforman nuestra tierra en excelencia".

"Segovia no es un actor secundario en la mesa de los españoles; es una potencia agroalimentaria que combina como nadie la herencia de sus antepasados con una capacidad de innovación asombrosa”. “Estos premios celebran ese ADN segoviano: la humildad del trabajo bien hecho y la ambición de liderar el mercado global desde nuestros pueblos", afirmó Ricardo Migueláñez, director general de Agrifood Comunicación.

El evento no solo fue una celebración, sino un espacio de reflexión estratégica. La ponencia magistral, “La soberanía a debate en la UE”, corrió a cargo de Jorge Jordana (FIAB), quien analizó la situación actual del sector agroalimentario en Europa y las perspectivas de futuro en base a las políticas que se han venido desarrollando y las que pretenden aplicarse en los próximos años.

Los Guardianes del Sabor y la Tierra

Los galardonados de esta edición representan la diversidad y la potencia del tejido empresarial de la provincia:

Premio a la Trayectoria Profesional: Panadería Ángel Maroto, como reflejo de décadas de oficio y compromiso inquebrantable con la calidad artesanal que define nuestra historia.

Premio a la Innovación Tecnológica: Tabuenca, por su constante apuesta por la modernización en el procesado de hortalizas, posicionándose como referente en el sector.

Premio a la Iniciativa Emprendedora: Grupo Tejedor, por su dinamismo y su capacidad de diversificación empresarial, demostrando que el talento rural no tiene fronteras.

Premio al Arraigo a la Tierra: Bodegas Severino Sanz, por su profunda vinculación con el territorio y su labor en la defensa del patrimonio vitivinícola segoviano.

Premio a la Promoción Internacional: Viveros Campiñas, S.L., por su éxito al llevar el nombre y la calidad de los productos de la provincia a los mercados más exigentes del mundo.

Premio a la Empresa Sostenible: Patatas Tarsa, SLU, por un modelo de negocio ejemplar que equilibra con éxito la rentabilidad económica y el respeto medioambiental.

Con esta nueva entrega de los premios, Segovia reafirma que su industria agroalimentaria no es solo una herencia del pasado, sino el sector más vibrante, moderno y esencial para garantizar el desarrollo y la prosperidad de nuestra provincia en el siglo XXI.