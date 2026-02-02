Diego Baeza, músico, sorprende con su debut en solitario al fusionar el folclore tradicional con electrónica vintage

Diego Baeza, el músico segoviano que ha fusionado el folclore tradicional con la electrónica vintage

El segoviano Diego Baeza ha dado un nuevo paso en su carrera musical. También integrante del grupo La Garrota, el joven inicia su carrera en solitario en la que ha sorprendido lanzando 'Jotas de Despecho', un single que formará parte de su álbum debut (20/2000) en el que fusiona el folclore tradicional con la electrónica vintage.

Para el artista, este primer disco está definido como "retofuturismo distópico con integrismo folclórico y electrónica vintage". En esta nueva etapa, Diego pretende recrear la tradición popular desde una perspectiva generacional y contemporánea.

A punto de entrar en la treintena, el músico recoge en su nuevo disco "todo lo aprendido de los antiguos (muchos ya desaparecidos) para reinterpretar su tradición musical". A su juicio, es una manera de "devolver al pueblo lo que es del pueblo y conectar generaciones".

El álbum se presenta como una "mirada al futuro desde el pasado que obligatoriamente pasa por los tiempos actuales: los años 20 del siglo XXI". "Por debajo de unas canciones pensadas para bailar, se cuelan temas que afectan a la mayor parte de jóvenes actuales, como el amor líquido, la saturación de las ciudades o la decepción política", apunta.

Este nuevo proyecto del segoviano está construido junto a dos músicos conocedores de la tradición pinariega. De esta forma, participan el guitarrista vinculado al repertorio popular de la zona Miguel Fraile y el percusionista y dulzainero de oficio Luis Ramos.

La producción electrónica es obra de Castora Herz, de Ampudia (Palencia), quien aporta un sonido vanguardista y contemporáneo que dialoga con las formas tradicionales.

En el primer adelanto, 'Jotas de Despecho', que ya está disponible en todas las plataformas digitales, se muestra una pieza que ha sido pensada para el baile al estilo de Tierra de Pinares.

El tema comparte el dolor para transformarse en alegría mediante la música. La canción parte de la guitarra segoviana y se va abriendo a otras maneras de jota que han recorrido los distintos territorios.

El single de presentación de Baeza cuenta también con la colaboración de la cantaora tradicional valenciana Noelia Llorens 'Titana'. "Como sucede en la tradición, músicas y letras nuevas conviven con materiales heredados", añaden.

Dicho tema aglutina melodías recibidas en Zarzuela del Monte (Segovia) de la mano de maestros como Luis Barreno y Mariano María. La propuesta está caracterizada por ser moderna, pero gestada en el mundo rural integrando un vínculo directo con la tradición popular.

De esta manera, Diego inicia su carrera en solitario a través de un trabajo que nace de la tradición popular. Tiene como objetivo apoyarse en músicos y saberes del territorio, haciendo que las músicas de tradición oral dialoguen con la vanguardia actual sin que ninguna de las partes pierda un ápice de su esencia.