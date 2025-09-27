La Plaza Mayor de Segovia se llena de sabor con los mejores productos de la despensa provincial

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, en la V Feria de Alimentos de Segovia

La quinta Feria de Alimentos de Segovia se ha desarrollado este sábado, 27 de septiembre, por primera vez en la Plaza Mayor de la capital, con la colaboración del Ayuntamiento.

Veinte productores de la marca agroalimentaria de la Diputación Provincial han tenido la oportunidad de mostrar lo mejor de la despensa de la provincia, consolidando el evento como uno de los más esperados del calendario segoviano.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, recorrió los expositores acompañado por la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, y la concejala de Turismo, Innovación y Digitalización, May Escobar.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, durante la V Feria Alimentos de Segovia

"Hoy la provincia de Segovia demuestra, en la capital, que su despensa es infinita y diversa", ha asegurado durante la feria De Vicente. "Aquí se puede encontrar la esencia de nuestra tierra; en cada queso, en cada botella de vino, en cada pieza de pan", añadía.

El presidente provincial, además, ha subrayado que "estos productores no sólo elaboran alimentos, generan futuro para la provincia y el hecho de que la Feria se celebre en la Plaza Mayor simboliza que los intereses de la ciudad laten al mismo ritmo que los de nuestros pueblos".

Por su parte, Magdalena Rodríguez ha destacado que "los productores son los verdaderos protagonistas y gracias a su esfuerzo podemos presumir de una marca viva y sólida, que acerca a la ciudadanía la riqueza de nuestro medio rural".

La diputada ha recalcado positivamente el cambio de ubicación, "porque los propios socios llevaban tiempo demandándonos", y señaló que permite que los visitantes descubran "de primera mano el valor de lo auténtico y lo cercano".

Los mejores sabores de la provincia

Desde las 11 hasta las 20 horas, los asistentes pueden recorrer un circuito gastronómico variado que reunió quesos y embutidos, panes y dulces, frutas y verduras, vinos, cervezas artesanas, mieles, ahumados y productos innovadores como la espirulina o el cáñamo segoviano. Todo elaborado en la provincia y con la garantía de proximidad y sostenibilidad.

Entre los expositores se encuentran Espirulina Valsaín, Panadería Los Mellizos, Guadarrama Coffee Roasters, La Cruz de Hierro, Bodegas Maeste, Moncedillo, Alma de Pueblo, Cerveza 90 Varas, Ibéricos de Vegaseca, La Manitas de Sacramenia, Verduras y Hortalizas Ramos, Ahumados Artesanos Perser, Cáñamo Canniebas, El Rincón de la Gloria, Merche’s Galletas, Patatas Tarsa, Charcutería Gourmet Henar García, Octavo Arte, La Dula de las Mesetas y Las Dos Antiguas.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, durante la V Feria Alimentos de Segovia

"Gracias a todos ellos y al resto de socios de la marca, Segovia tiene un nombre propio en el panorama agroalimentario", ha afirmado De Vicente, quien añadía que "son nuestra carta de presentación y el reflejo del compromiso con la calidad y la sostenibilidad".

Para animar al consumo de proximidad, la diputada Magdalena Rodríguez recordaba que este gesto "es apostar por la vida en los pueblos y este evento es un ejemplo de cómo tradición e innovación se dan la mano para mantener viva la provincia".

Finalmente, May Escobar ha destacado el valor turístico y cultural del evento: "Abrir la Plaza Mayor a los productores es reconocer que son parte esencial de la identidad de Segovia y un atractivo turístico en sí mismos".

Próximas paradas de la Caravana de Alimentos de Segovia

La Caravana de Alimentos de Segovia 2025 ya visitó los municipios de Sangarcía, Caballar, Santo Tomé del Puerto, Martín Muñoz de las Posadas y Valtiendas.

Tras la cita en la capital, continuará el 4 de octubre en Labajos (Feria del Garbanzo), el 5 de octubre en Abades (Feria de la Hojuela y el Florón), el 9 de noviembre en Navafría (Feria del Ganado) y concluirá el 6 de diciembre en Prádena (Feria del Acebo).