Platos elaborados con los mejores productos de Segovia: los once restaurantes donde degustar los menús Km.0

Un total de once restaurantes que forman parte de la marca Alimentos de Segovia elaborarán durante los próximos doce meses un Menú Km.0 con productos locales como ingredientes principales.

Esto es posible gracias a la convocatoria de ayudas de la Diputación, dotada con 20.000 euros. La institución provincial ha vuelto a poner esta iniciativa en marcha dirigida a establecimientos de hostelería inscritos en su marca agroalimentaria.

Los beneficiarios de las ayudas, que alcanzan hasta 2.000 euros por establecimiento, son: De Casa (Riaza), Vamos a Beer (Guadalix de la Sierra, Madrid), Cañada Real (Prádena), Vacceos (Coca), La Brasería de Cuéllar y Hostal Mesón San Francisco (Cuéllar), Lobiche (Navafría), Asador Los Chicos (Villaverde de Íscar), La Bonita de Martincano y, en la capital segoviana, José María y Zibá.

Diez de ellos están ubicados en distintos puntos de la provincia con el objetivo, según explican, de que estos menús alcancen "un amplio territorio". Mientras que el ubicado en la comunidad de Madrid, en la Sierra de Guadarrama, busca "dar a conocer la marca fuera de los límites provinciales".

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha señalado que esta iniciativa es "una clara muestra de que gastronomía, territorio y economía local pueden ir de la mano".

Asimismo, ensalza que los restaurantes que incluyen los productos de Alimentos de Segovia en su menú, contribuyen a "fortalecer a nuestros productores, preservar la identidad culinaria y ofrecer al cliente una experiencia única de sabor y calidad".

Los establecimientos beneficiarios podrán justificar los gastos derivados de la compra de productos de la marca para componer estos menús.