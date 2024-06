Pollán lamenta que PP y PSOE no hablen de Europa sino de “un plebiscito” entre Feijóo y Sánchez

Carlos Pollán en su visita a Segovia, con motivo de las próximas elecciones europeas ha señalado” la importancia de las elecciones del 9 de junio para Castilla y León y para España”, ya que ha explicado “es el momento definitivo de poner fin a las políticas que están llevando a la ruina a nuestra agricultura, a nuestra ganadería y nuestra industria” que son sectores “que están siendo maltratados por todas las políticas europeas”.

Además, durante su intervención ha explicado que ha venido para hablar de las elecciones, no como el PSOE, que “está inmerso en un sinfín de casos de corrupción” y un partido popular que no le interesa hablar de las elecciones europeas “porque no reconocer que lleva muchísimos años, votando casi en el 90 por ciento de las ocasiones lo mismo que vota el partido socialista”, ya que como han “manifestado reiteradamente son coalición” en Europa, y ha lamentado que el bipartidismo del PSOE y el PP estén planteando estas elecciones europeas como "un plebiscito" entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

También ha señalado la importancia de “concienciar a todos los castellanos y leoneses” de estas elecciones, porque “está en juego” la continuidad de sectores claves “para nuestra comunidad”, como son “la agricultura y ganadería que se ven afectados por todas las políticas medioambientales y de la Agenda 2030 y que hoy nadie combate, sólo VOX”, siendo el único partido que “ha votado en contra desde el primer momento” del Pacto Verde europeo.

Pollán se ha mostrado esperanzado en alcanzar un buen resultado y de que “nuestros socios europeos, que ya han crecido y están creciendo en Europa, lo sigan haciendo” y confía en “poder dar las vueltas a las mayorías en el parlamento·”

Para finalizar, Carlos Pollán ha querido tratar otro de los puntos del programa de VOX, la inmigración ilegal, señalando que “estamos viendo como el multiculturalismo y las políticas de fronteras abiertas están siendo un desastre en Europa”, pero considera que en España aún “estamos a tiempo de revertir” esta situación, defendiendo “nuestras fronteras, ya que son las paredes de nuestra casa” ha sentenciado Pollán.