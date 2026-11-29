Alfonso Fernández Mañueco, junto al a cabeza de lista al Congreso, Carmen Seguín, sale de votar en Salamanca Susana Martín ICAL

El PP gana las elecciones en Salamanca, pero pierde un diputado en favor de Vox

Victoria con sabor agridulce para el Partido Popular en Salamanca. Los populares vuelven a imponerse con claridad en las elecciones generales de este 29 de noviembre, pero pierden uno de los tres diputados que consiguieron en julio de 2023 en favor de Vox.

Con el 92,44% escrutado, el PP suma 93.905 votos, el 47,36% de los sufragios, medio punto más que hace tres años.

Pese a mejorar su respaldo electoral, los populares ven reducida su representación en el Congreso de los Diputados de tres a dos escaños.

Carmen Seguín y José Antonio Bermúdez de Castro serán los representantes populares por la provincia salmantina, mientras que María del Pilar Sánchez se queda fuera de la Cámara Baja.

Por su parte, el PSOE logra mantener su diputado. La candidatura encabezada por David Serrada obtiene 59.584 votos, el 30,05% de los sufragios, frente al 30,49% de las anteriores elecciones generales.

Pero la gran novedad de la noche electoral en Salamanca la protagoniza Vox. La formación de Santiago Abascal recupera la representación parlamentaria que perdió en 2023 y lo hace de la mano de Laura Magdalena.

El partido suma 34.212 papeletas, el 17,25% de los votos, casi 2,6 puntos más que hace tres años.

Sin haber concluido el escrutinio, Vox ya ha conseguido más de 5.000 votos adicionales respecto a la anterior cita electoral.

A mucha distancia se sitúan Frente Amplio, con 3.510 votos (1,77%); Se Acabó la Fiesta, con 1.932 (0,97%); Prepal, con 688 (0,34%), y Podemos, con 630 (0,31%).

La elevada participación ha sido otra de las protagonistas de la jornada. Con 200.598 votantes contabilizados, alcanza el 80,91%, casi 14 puntos por encima del dato registrado en las generales de 2023.

Salamanca sigue siendo uno de los grandes bastiones del PP en Castilla y León. Sin embargo, el crecimiento de Vox obliga a los populares a compartir con los de Abascal parte de su representación parlamentaria, mientras el PSOE mantiene su posición.