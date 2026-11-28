El jurado catando en la Ruta de Setas. Asociación Empresarios de Hostelería de Salamanca.

La ruta de setas ideal para visitar hasta el 8 de diciembre: 14 locales con los mejores sabores de una tierra única

Si buscas un plan gastronómico para este tramo final del otoño y el puente de diciembre, la provincia de Salamanca tiene una cita marcada en rojo. Arranca la XII Ruta Gastronómica 'Vamos de Setas'.

El evento se celebra del 24 de noviembre al 8 de diciembre de 2026. Es una excusa perfecta para hacer escapada, callejear y probar cocina de temporada.

La ruta reúne 14 establecimientos repartidos entre Salamanca capital y la provincia. Cada local presenta su propia creación con setas silvestres.

Imagen de la presentación de la XII Ruta Gastronómica 'Vamos de setas'. Asociación Empresarios de Hosteleria de Salamanca.

La propuesta mezcla recetas tradicionales y toques más creativos. Ideal para armar un recorrido de tapeo sin prisas.

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca impulsa esta edición. Su presidente, Jorge Carlos Moro Corredera, destaca el valor de la cita para acercar sabores auténticos al visitante.

Criterios

La presentación y la cata del jurado arrancaron en la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta de Tormes, con el respaldo del Ayuntamiento local.

Un jurado especializado evaluó cada elaboración a concurso. Sus criterios se centran en cinco puntos: presentación, originalidad, aroma, sabor y textura.

El fallo se conocerá al terminar el certamen.

Uno de los platos de la Ruta 'Vamos de Setas'. Asociación Empresarios de Hosteleria de Salamanca.

El primer premio incluye 500 euros, patrocinados por Mahou, y el distintivo de Mejor Pincho de Setas 2026.

Voto popular

Quienes salgan a probar los pinchos también tienen voz. Hay un segundo premio con trofeo y acreditación para el plato favorito del público.

Solo hay que escanear el código QR que aparece en la cartelería de los locales. Toda la información se puede consultar en redes sociales, medios digitales y en los carteles de la ruta.

La cita cuenta con Mahou como patrocinador principal. También colaboran Turismo de Salamanca, la Diputación de Salamanca, el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, la Cámara de Comercio, CEOE-CEPYME, Iberelectrica, Red Mediaría, Caja Rural y Leadmotor.

Si te apetece una escapada con buen producto de otoño, este recorrido por Salamanca te espera hasta el 8 de diciembre.