El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado entrega a Ignacio Galán la medalla 'Escuela de Salamanca para la Internacionalización'. Comunicación USAL.

La USAL reconoce a Ignacio Galán con la medalla 'Escuela de Salamanca para la Internacionalización'

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, ha entregado este viernes, 27 de noviembre, una placa conmemorativa a José Ignacio Sánchez Galán, presidente del Consejo Social de la USAL y presidente ejecutivo de Iberdrola, por el respaldo de este órgano al Salamanca Forum 2026.

El encuentro reunió del 4 al 6 de noviembre a representantes de universidades internacionales, instituciones, empresas y sociedad civil.

A título personal, el rector también ha concedido al presidente de Iberdrola y del Consejo Social la medalla 'Escuela de Salamanca para la Internacionalización' por su papel en la proyección global de la cita.

El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado Rodríguez, el vicepresidente del Consejo Social, Pedro Díaz Mesonero, y el vocal Leopoldo Sánchez Gil entregan a entrega a Ignacio Galán, presidente del Consejo Social de la USAL la medalla del Salamanca Forum. Comunicación USAL.

Cooperación universitaria

En el acto han participado asimismo el vicepresidente del Consejo Social, Pedro Díaz Mesonero, y el vocal Leopoldo Sánchez Gil.

Corchado ha señalado que el reconocimiento al Consejo Social premia a quienes "han tendido puentes entre esta universidad y otras partes del mundo. Una manera de visibilizar el liderazgo y el compromiso con la cooperación universitaria".

El foro se enmarca en los actos del V Centenario de la Escuela de Salamanca y cuenta con financiación de la Fundación para la promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León.