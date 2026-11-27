Árbol de Navidad en la Plaza Mayor de Salamanca. Archivo.

Hasta 1.500 euros de multa a un hombre por arrancar una bola del árbol de Navidad de la Plaza Mayor de Salamanca

La madrugada de este viernes, 27 de noviembre, cerca de las 6:20, un hombre intentó llevarse una de las bolas que adornan el árbol navideño de la Plaza Mayor de Salamanca.

La Policía Local logró identificarlo tras lo ocurrido.

El hombre saltó el vallado que protege el árbol y arrancó el adorno, un gesto que acabó dañando la pieza.

El dispositivo policial desplegado en la zona permitió interceptarlo y filiarlo justo después de los hechos.

Multa y reparación del daño

La ordenanza municipal de convivencia ciudadana cataloga este comportamiento como infracción grave.

Por ello, el Ayuntamiento propondrá una sanción económica que puede alcanzar los 1.500 euros.

Además de la posible multa, el infractor deberá asumir el coste de reparar o reponer el adorno dañado. También tendrá que abonar los trabajos necesarios para devolver el árbol a su estado anterior.