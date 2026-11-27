Detenido por altercados en una iglesia de Salamanca tras pedir dinero, atacar y zarandear a una anciana de 85 años
El arrestado acudía casi a diario a exigir dinero con actitudes agresivas, sumaba tres detenciones previas y ya ha pasado a disposición judicial.
Más información: Detenido por intentar robar en el interior de una iglesia del barrio de San Bernardo
La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un varón por los continuos altercados que presuntamente protagonizaba en el interior de una iglesia de la ciudad.
El arrestado exigía dinero de forma reiterada y mantenía actitudes agresivas y amenazantes que habían generado temor entre feligreses y responsables del templo.
Según la información policial, el hombre acudía prácticamente a diario y reaccionaba con gritos, insultos y amenazas cuando no recibía lo que pedía.
Estos hechos ocurrían tanto en las dependencias de la cofradía como durante misas y otras celebraciones religiosas.
Tres detenciones previas
Entre los episodios relatados figura un incidente durante un acto religioso en el que presuntamente zarandeó a una feligresa de 85 años y la obligó a seguir sentada en el banco tras pedirle dinero.
En otra ocasión, interrumpió una ceremonia para reclamar dinero al sacerdote y golpeó con fuerza una puerta al impedírsele volver a entrar.
El temor llevó a que algunos fieles dejaran de acudir al templo.
Al detenido le constan varias denuncias por hechos similares, había sido arrestado en otras tres ocasiones y ya ha pasado a disposición de la Autoridad Judicial tras las diligencias policiales.