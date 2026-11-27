Detenido por altercados en una iglesia de Salamanca tras pedir dinero, atacar y zarandear a una anciana de 85 años

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un varón por los continuos altercados que presuntamente protagonizaba en el interior de una iglesia de la ciudad.

El arrestado exigía dinero de forma reiterada y mantenía actitudes agresivas y amenazantes que habían generado temor entre feligreses y responsables del templo.

Según la información policial, el hombre acudía prácticamente a diario y reaccionaba con gritos, insultos y amenazas cuando no recibía lo que pedía.

Estos hechos ocurrían tanto en las dependencias de la cofradía como durante misas y otras celebraciones religiosas.

Tres detenciones previas

Entre los episodios relatados figura un incidente durante un acto religioso en el que presuntamente zarandeó a una feligresa de 85 años y la obligó a seguir sentada en el banco tras pedirle dinero.

En otra ocasión, interrumpió una ceremonia para reclamar dinero al sacerdote y golpeó con fuerza una puerta al impedírsele volver a entrar.

El temor llevó a que algunos fieles dejaran de acudir al templo.

Al detenido le constan varias denuncias por hechos similares, había sido arrestado en otras tres ocasiones y ya ha pasado a disposición de la Autoridad Judicial tras las diligencias policiales.