El presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo; el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo y otros dirigentes populares en el Hotel Alameda Palace de Salamanca antes de un desayuno con empresarios. EE.

Carriedo pide centrarse en "los problemas reales de la gente" y afirma que la solución a España "pasa por bajar los impuestos"

El presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, han atendido a los medios en el Hotel Alameda Palace antes de reunirse con unos 200 empresarios salmantinos.

A ellos se ha sumado los cabeza de lista al Congreso y al Senado por Salamanca, Carmen Seguín y Bienvenido de Arriba, además del presidente de la Diputación Provincial y secretario general del partido, David Mingo y otros miembros del Partido Popular.

Carbayo ha puesto en valor el respaldo de la Junta a la incubadora biosanitaria, al distrito tecnológico con la Universidad y al puerto seco, donde el Gobierno autonómico ha invertido casi 19 millones de más de 22.

Sobre la falta de inversión estatal en estos desarrollos, ha asegurado que "echamos de menos una de las patas fundamentales que es el gobierno de España que no ha invertido un euro en estos desarrollos ni logístico ni tecnológico".

Último día de campaña

El alcalde ha reclamado apoyo para el Corredor Atlántico y las conexiones ferroviarias, advirtiendo de que "es la oportunidad de dar carpetazo a una época negra de nuestro gobierno de España y de abrir las puertas a un presidente que realmente creemos que tiene capacidad".

Ha previsto que entre finales de marzo y principios de abril concluya la urbanización de 234.000 metros cuadrados de suelo industrial y avancen otros 644.000 metros cuadrados, instalaciones para graneles y trenes de mercancías.

Fernández Carriedo ha centrado su intervención en el fin de mes, el acceso a la vivienda y la confianza en servicios públicos como el ferrocarril, la seguridad o las pulseras contra el maltrato.

Ha defendido que "a estos problemas la solución pasa siempre por bajar los impuestos para que el dinero pueda estar en mano de los ciudadanos" y ha criticado la falta de debate presupuestario en España desde 2022.