María del Carmen Seguín Kattán es hoy quinta teniente de alcalde y concejala de Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de Salamanca, además de candidata número uno del Partido Popular al Congreso por la provincia.

Nacida en Ambato (Ecuador) el 2 de abril de 1980, creció allí hasta los 20 años y lleva 26 en España, seis años más que en su tierra natal, aunque se mantenga en ciertas expresiones ese acento tan característico de la provincia andina de Tungurahua.

San Juan Bautista de Ambato, nombre completo de la ciudad ecuatoriana de la que parte la candidata popular, es conocida como "la ciudad de las flores y de las frutas" o 'Cuna de los Tres Juanes, Tierrita Linda, Jardín del Ecuador y Ciudad de las Flores, Frutas y el Pan' como reza en la presentación de la página web de la propia municipalidad del lugar.

Su biografía mezcla tres mundos antes de pisar el Consistorio. Padre gallego, madre de origen palestino y nacimiento ecuatoriano, concretamente en La Clínica Ambato, ―hoy Hospital General Privado Ambato S.A―.

"Si me queréis comparar con Bono, él es millonario en tres continentes y yo soy tricontinental racialmente hablando. Sin ser millonaria", resume.

De bioquímica a comunicadora

Antes de entrar en la primera línea política, Seguín cursó Periodismo (licenciada en Ciencias de la Comunicación) y forjó su carrera entre medios y gabinetes.

Su llegada al periodismo nació casi por accidente. "Empecé Bioquímica Clínica, hice tres semestres y lo tenía todo aprobado, pero eran matemáticas aplicadas mañana, tarde y noche y me empecé a aburrir muchísimo", explica.

Al cruzarse con la televisión en Ecuador, cambió de rumbo.

Trabajó como redactora y presentadora de informativos en televisión en Mérida, Málaga, Valladolid y Ecuador, además de pasar por Europa Press en Extremadura, el semanario 'La Capital' y el digital 'Extremadura al Día'.

También presentó y guionizó eventos en España, Ecuador y Canadá.

El primer contacto de la candidata popular con España fue la capital hispalense por unos tíos paternos: "mis tíos, que vivían en Sevilla aunque eran gallegos, me propusieron venir a estudiar Periodismo a España y aquí me vine", recuerda sobre aquel salto.

En la gestión pública e institucional fue jefa de comunicación del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura y jefa de Prensa de la Consejería de Salud y Políticas Sociosanitarias extremeña en la época presidencial de José Antonio Monago.

Tras su periplo extremeño, llegó al Ayuntamiento de Salamanca de la mano de Ana Selles, llegando a ser la directora de Comunicación del Ayuntamiento de Salamanca, con funciones de jefa de Gabinete de Alcaldía.

La número 1 en las listas del Partido Popular al Congreso por Salamanca, Carmen Seguín. Ayto. Salamanca. Meta.

Convirtiéndose desde ese momento en una de las personas en las que más confía el alcalde de Salamanca y líder del Partido Popular en la provincia, Carlos García Carbayo.

Confianza hasta el punto, de haber sido seleccionada como número 1 a las listas del Congreso por la provincia de Salamanca por expreso deseo y empeño del propio Carbayo.

Relegando de esta manera al tercer puesto a otra de las mujeres que se postulaban al primero, Pilar Sánchez García, vicepresidenta tercera de la Diputación Provincial, diputada de Fomento, Medio Ambiente, Parque Móvil y de Maquinaria y Proyectos Estratégicos y portavoz del Grupo Popular en la misma.

Una de las personas de mayor confianza del anterior presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y actual senador por designación autonómica.

Postura sobre Palestina

Aunque lleva más de dos décadas en España y se define como "salmantina por elección", mantiene el afecto por su tierra natal.

A la vez, defiende la tauromaquia como puente y raíz entre Hispanoamérica y España y como un valor a proteger en una provincia como Salamanca frente a los ataques de siempre a ambos lados del Atlántico.

"Palestina es un pueblo que merece tener su espacio en el mundo"

Preguntada por el conflicto de Oriente Medio, evita respuestas simplistas:

"El tema de Palestina es demasiado complejo como para decir sí o no a los dos estados. Todos tienen razón y nadie la tiene a lo largo de los años. Pero evidentemente es un pueblo que merece tener su espacio en el mundo; para ello también es necesario que los palestinos pongan pie en pared a los terroristas que les gobiernan con una dictadura cruel desde hace demasiado tiempo".

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la número uno al Congreso de los Diputados, Carmen Seguín y el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo. ICAL.

Añadiendo que "Palestina libre de la utilización política descarada que no ha solucionado nada y libre, también, de la dictadura terrorista de Hamas, que la mantiene secuestrada".

Su declaración de bienes

Según la documentación municipal de transparencia del Ayuntamiento de Salamanca (declaración anual de 2025), Seguín no registró variaciones respecto a la del 2024, ni causas de incompatibilidad ni actividades económicas adicionales.

En su patrimonio inmobiliario consta un 33,33 % por herencia de dos inmuebles en Mérida: uno de 90 metros cuadrados (con un valor catastral de 7.902,96 euros) y otro de 12 metros cuadrados (713,86 euros).

Y no declaró bienes muebles, vehículos, otros bienes ni deudas en ese apartado.

María del Carmen Seguín Kattán, una trayectoria que combina la gestión en la calle, vivir entregada al servicio político, el manejo de la comunicación y el respaldo directo de la dirección provincial del partido, ahora afronta el reto de trasladar el pulso de la capital y la provincia salmantina a la Cámara Baja.

De la Plaza Mayor al Congreso de los Diputados, la dirigente popular encara la cita electoral como el rostro principal de la candidatura de Salamanca, decidida a defender los intereses de su tierra de adopción y de su partido en el tablero nacional.