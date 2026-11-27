Operarios trabajando en la retirada de amianto en un tejado de Salamanca. Ayto. Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca reparte 979.818 euros entre 39 beneficiarios para rehabilitar viviendas y retirar amianto

El consejo de administración del Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo (PMVU) de Salamanca aprobará el 1 de diciembre el listado definitivo de solicitudes estimadas, desestimadas y en reserva de su última convocatoria de ayudas a la rehabilitación de edificios de viviendas.

La dotación alcanza los 979.818,02 euros repartidos entre 39 beneficiarios.

La línea mantiene el foco en la retirada o sustitución de elementos con amianto, además de impulsar la mejora de la accesibilidad y la conservación en edificios residenciales. La concesión se rige por concurrencia competitiva según las bases publicadas en el BOP el 9 de julio de 2025.

Beneficiarios, obras y topes

Pueden acceder comunidades de propietarios, propietarios únicos de vivienda colectiva y dueños de vivienda unifamiliar, salvo los incluidos en entornos residenciales de rehabilitación programada, que tienen ayudas propias.

Cubre retirada y sustitución de amianto —conforme al Real Decreto 396/2006 y la ordenanza municipal del 9 de mayo de 2025—, accesibilidad y conservación complementaria en obras iniciadas desde el 1 de marzo de 2022.

La ayuda llega como máximo al 50% del presupuesto subvencionable, con topes de 3.000 euros por vivienda o por cada 100 metros cuadrados o parte proporcional de otros usos catastrales, hasta un límite de 60.000 euros por solicitud y condicionado al crédito disponible.