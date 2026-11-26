El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo con la música de la banda municipal, el Coro 'Ciudad de Salamanca' y la Escuela Municipal de Música y Danza inauguran 'Salamanca Es Navidad 2026'. EE.

Luces, música y solidaridad: Carbayo da el pistoletazo de salida a 'Salamanca Es Navidad' junto a Nora, Leila y Julia

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y miembros de la Corporación Municipal han presidido este jueves 26 de noviembre —día de acción de gracias y víspera del 'Black friday'— el encendido de la iluminación navideña en la Plaza Mayor.

El acto ha contado con la participación de las niñas de Pyfano: Nora, Leila y Julia —a quien el regidor felicitó por su cumpleaños— y con la música de la banda municipal, el Coro Ciudad de Salamanca y la Escuela Municipal de Música y Danza.

García Carbayo agradeció el trabajo diario de profesionales, voluntarios y familias de Pyfano en el acompañamiento a menores y adolescentes con cáncer, destacando la solidaridad de la ciudad.

Planes para toda la ciudad

El alcalde animó a salmantinos y visitantes a recorrer la ciudad y sumar recuerdos frente al árbol de la Plaza Mayor.

Entre las propuestas enumeradas figuran el taller navideño de los jardines de Santo Domingo, el Jardín de los Deseos y las Estrellas en el huerto de Calixto y Melibea, la aldea de Belén en la Plaza de los Bandos y el nacimiento del Patio Chico.

La programación también incluye el recorrido de belenes, el Mercado de Anaya, el carrusel, las estrellas en la fachada de la Casa de las Conchas, música y actividades en los barrios, además de la llegada de Papá Noel, el cartero real y los Reyes Magos.

García Carbayo dio las gracias a quienes han preparado el acto y pidió a los más pequeños que contagien su ilusión a los adultos.

Cerró su intervención con un guiño a la rana de la fachada tras la música y el espectáculo de la tarde.