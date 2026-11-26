Cae por la claraboya de un tejado en Sobradillo un trabajador de unos 50 años y es hospitalizado en Salamanca

Un trabajador de unos 50 años ha resultado herido este jueves en Sobradillo tras precipitarse por la claraboya del tejado de una vivienda, situada en la plaza del Castillo, donde enlucía la fachada.

El suceso se ha registrado alrededor de las 13:05 horas. El varón permanecía consciente tras la caída y ha sido trasladado al Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

El aviso llegó a través de un alertante que informó del accidente.

Se dio aviso a la Guardia Civil de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

El Sacyl desplazó hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Lumbrales.

Acceso hasta el herido

En un primer momento se solicitó la intervención de los bomberos porque el trabajador había quedado en una zona de difícil acceso.

Posteriormente se confirmó que los compañeros del herido lograron llegar hasta él, por lo que no fue necesaria esa actuación.