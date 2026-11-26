La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha absuelto a un psicólogo que había sido condenado por la Audiencia Provincial de Salamanca a ocho años de prisión por un delito de agresión sexual cometido sobre una paciente, como han informado fuentes jurídicas.

Se ha estimado el recurso de apelación presentado por el acusado concluyendo que "no existe prueba suficiente para afirmar, con el grado de certeza exigible en el ámbito penal, que el consentimiento de la denunciante fuera jurídicamente inválido".

La Sala ha revocado íntegramente la resolución dictada por la Audiencia Provincial, que había considerado probado que el acusado, "aprovechándose de la especial vulnerabilidad psicológica y dependencia emocional de la mujer", mantuvo con ella "contactos sexuales constitutivos de agresión sexual".

Como consecuencia de la absolución, quedan sin efecto tanto la pena de prisión como las medidas de alejamiento, las inhabilitaciones profesionales y la indemnización impuestas en primera instancia.

El TSJCyL ha subrayado que la cuestión central del recurso no reside en determinar si la denunciante atravesaba una situación de vulnerabilidad psicológica, extremo que consideran acreditado, ni tampoco en valorar la corrección de la conducta profesional del psicólogo, que califican de "éticamente reprochable" y difícilmente compatible con los deberes inherentes a una relación terapéutica.

La Sala ha aclarado que la vulnerabilidad psicológica "no implica automáticamente la incapacidad para consentir una relación sexual". En este sentido, el Tribunal ha recordado que el ordenamiento jurídico reconoce la autonomía personal y sexual de las personas y ha señalado que la existencia de trastornos psicológicos, dependencia emocional o especiales circunstancias vitales no supone por sí sola la pérdida de la capacidad para adoptar decisiones válidas en el ámbito afectivo o sexual.

Duda racional

Tras analizar las pruebas practicadas, incluidos los informes médicos y psiquiátricos, las periciales y las conversaciones mantenidas entre ambos a través de WhatsApp, la Sala ha concluido que la prueba refleja "una realidad compleja en la que concurren elementos compatibles tanto con una situación de dependencia emocional como con la existencia de una capacidad efectiva de decisión por parte de la denunciante".

El TSJCyL ha destacado que los informes clínicos más próximos a los hechos describían a la mujer como una persona "consciente, orientada y con juicio de realidad conservado". Además, ha considerado relevante que las conversaciones incorporadas al procedimiento muestran "expresiones recíprocas de afecto, deseo e intimidad, así como la capacidad de la denunciante para fijar límites y rechazar determinadas conductas".

Según la Sala, aunque puede admitirse la existencia de una influencia emocional derivada de la relación mantenida con el acusado, "no ha quedado acreditado que esa influencia alcanzara una intensidad suficiente para anular o invalidar jurídicamente el consentimiento prestado en los hechos enjuiciados".

Por tanto, el Alto Tribunal ha argumentado que subsiste una duda racional acerca de "la invalidez del consentimiento" y que, en consecuencia, debe aplicarse "el principio in dubio pro reo" (en caso de duda, a favor del acusado) y el "derecho a la presunción de inocencia".

La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.