Los veteranos socialistas salmantinos Jesús Caldera, Miguel Ángel Quintanilla, Ciriaco de Vicente, Luis Melero, Aquiles Magide y Jesús Málaga, en un montaje de EL ESPAÑOL ICAL

El PSOE de Salamanca pasa lista y hace públicos los nombres de veteranos socialistas que apoyan a Pedro Sánchez

El PSOE de Salamanca ha vuelto a recurrir a su vieja guardia. Un amplio grupo de veteranos militantes ha firmado un manifiesto de apoyo inequívoco a Pedro Sánchez y a las candidaturas provinciales encabezadas por David Serrada al Congreso y Carlos Fernández Chanca al Senado.

Más que un gesto espontáneo, el documento funciona como una especie de lista de asistencia: quién está, quién firma y quién se suma al proyecto del secretario general en un momento en el que el partido necesita exhibir cohesión interna, con todas las encuestas en su contra.

Los firmantes se declaran "muy orgullosos" de la gestión del Gobierno, advierten de que un Ejecutivo PP-Vox supondría una "clara y muy peligrosa involución" en derechos y libertades, y llaman al electorado progresista salmantino a un voto "responsable e inteligente" que garantice representación parlamentaria desde la provincia.

El tono es el habitual del discurso oficial: defensa del Estado del Bienestar, empleo de calidad, pensiones, lucha contra la violencia de género y papel de España en Europa.

De alcaldes a ministros

Entre los nombres destacan figuras de peso histórico. Jesús Málaga, alcalde de Salamanca en dos etapas (1979-1987 y 1991-1995), procurador en las Cortes de Castilla y León y subdelegado del Gobierno.

Ciriaco de Vicente, diputado por Murcia y después por Salamanca durante varias legislaturas, miembro de la ejecutiva federal del PSOE y consejero del Tribunal de Cuentas.

Miguel Ángel Quintanilla, senador por Salamanca, secretario de Estado de Universidades e Investigación y catedrático de la Universidad de Salamanca. Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales entre 2004 y 2008, diputado por Salamanca durante más de tres décadas y antiguo portavoz del Grupo Socialista en el Congreso.

José Miguel Bueno, diputado por Salamanca entre 1979 y 1986 y eurodiputado. Francisco Martín del Molino, diputado provincial durante más de tres décadas y concejal en Florida de Liébana.

Julia Pareja, concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Salamanca entre 1991 y 1995 y Ana Muñoz de la Peña, procuradora en las Cortes de Castilla y León durante varios mandatos.

Otros firmantes

Completan el listado, todos ellos presentados como militantes con responsabilidades públicas u orgánicas en décadas anteriores, Felipe Canillas, Mari Luz Vicente, Nino Martín, Carlos González Cobos, Luis Melero, Jesús González Rivas, Javier Rodríguez, María José Gil y Jorge Sánchez Olivera.

También Carmen García Rosado, José Miguel Sánchez Estévez, Francisco Alonso y Cipri González, Ramón Hernández Garrido, Miguel Álvarez, Aquiles Magide, Rafael Real, Joaquín Corona, Ana Tizón, Óscar Paredes, Andrés Boliche, Agustín Prieto, Isidro Rodríguez Plaza y Fernando Vegas.

Además, Concha Hernández Vicente, Arturo Ferreras, Agustín Palacios, Cesáreo Sendín, Francisco Sánchez, José D. Hernández Regalado, Julio Fernández, Santiago Llanos, Agustín Navarro, Agustín Rodríguez, José Manuel Mangas, Juan C. Garavís, Félix Sierra y Florentino Hernández.

Por último, figuran en el listado Manuel C. Hernández, Manuel Castaño, María Cuesta, Melchor Boya, Ángel González, Teresa García, Alfonso González, José Manuel Sánchez, Mari Luz Pérez Escanilla y Alberto Hernández.

Transmitir cohesión interna

La operación tiene un claro componente de demostración. En un territorio donde el PSOE arrastra dificultades y la derecha concentra un apoyo sólido, el partido ha preferido poner por escrito y con nombres y apellidos el respaldo de quienes llevan décadas en la organización.

No es la primera vez que se recurre a este tipo de manifiestos de la vieja guardia. El mensaje que se transmite es doble: hacia fuera, unidad y continuidad; hacia dentro, un recordatorio de quiénes siguen en el barco de Sánchez.

Queda por ver si este tipo de movilizaciones de los históricos logra trasladarse al electorado o si se queda en un ejercicio de reafirmación interna. De momento, el PSOE de Salamanca ha pasado lista. Y una gran parte de los históricos que todavía tienen voz en el partido ha respondido 'presente'.