Óscar López señala a "las derechas" en Salamanca: "Con PP y Vox viene un retroceso de décadas y volverán los recortes"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha desembarcado este miércoles en la Plaza Mayor de Salamanca para arropar la candidatura del PSOE ante las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre.

Junto al cabeza de lista al Congreso por la provincia, David Serrada, y la portavoz municipal socialista, María Sánchez, López ha puesto el foco en el peso de circunscripciones como la salmantina: "con muy pocos votos", ha advertido, se decidirá si siguen subiendo el salario mínimo, las pensiones y las nóminas de los casi 30.000 empleados públicos de Salamanca.

La comparecencia ha estado marcada por el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con el recuerdo puesto en las 47 mujeres asesinadas en lo que va de año, el ministro ha señalado la violencia machista como "la mayor lacra" de nuestra democracia y ha cargado contra quienes "todavía hoy niegan la violencia".

En ese punto, ha apuntado a Vox —recordando las declaraciones de su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid— y al Partido Popular, al que reprocha que esté "protegiendo" al alcalde de Móstoles, denunciado por acoso y a la espera de juicio.

"Esto es lo que viene si gobiernan PP y Vox: la negación de las políticas de libertad, la negación de la violencia de género y un retroceso de décadas", ha alertado López.

Frente a ese diagnóstico, el ministro ha sacado pecho por la marcha de la economía: ha subrayado que España supera ya los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, lidera el crecimiento entre los grandes países y garantiza a los funcionarios una subida salarial acumulada del 5% entre este año y el que viene.

Cruces internos

Preguntado por los comunicados de dirigentes históricos del PSOE en apoyo a Pedro Sánchez y por las críticas internas de voces como la de Felipe González, López evitó alimentar la polémica y aseguró que percibe "una movilización en el Partido Socialista que no había visto hace mucho tiempo".

"Respeto cualquier opinión interna o externa, pero los datos son los datos", zanjó.

Del mismo modo, restó importancia a las últimas declaraciones de Carles Puigdemont, quien ha asegurado esta mañana que regresará el sábado 12 de diciembre "sin pedir permiso ni perdón", al considerar que este tipo de consideraciones "son más cuestiones del pasado que del futuro".

Óscar López junto a los candidatos al Congreso y al Senado y miembros del PSOE Salamanca. EE.

Respecto a las críticas del presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Salamanca sobre la exclusión de los autónomos del permiso por fallecimiento, el ministro defendió que este colectivo cuenta hoy con prestaciones sociales de las que antes carecía gracias al actual Gobierno.

Movilización femenina

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, María Sánchez, recordó que 1.388 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España desde 2003 y 68 menores por violencia vicaria desde 2013.

Sánchez llamó a participar masivamente en la manifestación de este 25N en Salamanca y apeló directamente al voto femenino el domingo: "Los derechos se defienden en las calles, pero también en las urnas".

En la misma línea, el candidato al Congreso David Serrada acusó al PP de ir "a la rastra de Vox" en materia de igualdad en las Cortes de Castilla y León y defendió concentrar el voto progresista en el PSOE en Salamanca —donde se eligen cuatro diputados— como "la mejor vacuna contra la derecha y la extrema derecha".