Imagen de la iluminación navideña en los Jardines de Santo Domingo. Ayto Salamanca

Este jueves 27 de noviembre, a las 18:30 horas, Salamanca encenderá sus luces de Navidad para dar inicio a esta época familiar de encuentro y magia.

Un acto que contará con la participación de la Banda Municipal de Música y de las agrupaciones del Coro Ciudad de Salamanca, además de la Banda Municipal de Música y Danza, que interpretarán algunos villancicos como 'Carol of the Bells', 'Jingle Bells', 'Merry Christmas' y temas españoles populares.

Los encargados de encender la iluminación serán Pyfano, quienes darán al botón que iluminará toda la ciudad, incluido el árbol de 23 metros de la Plaza Mayor.

También se incluye en el acto el espectáculo de luz y sonido y videomapping 'La rana que detuvo la Navidad' sobre la fachada de la Casa Consistorial.

La rana será la protagonista de un cuento que hará disfrutar a los asistentes de una divertida aventura en torno a la magia de la Navidad. Este show se proyectará todos los días hasta el 5 de enero, excepto el 17 de diciembre.

A las 18:30 horas también abrirá sus puertas 'El Jardín de las Estrellas y los Deseos', situado en el Huerto de Calixto y Melibea.

Este espacio contará con 10 instalaciones de luz y arte digital. Una sucesión de escenarios visuales únicos, en el que la luz, la naturaleza y el patrimonio charro compondrán el foco de cada historia.

Estará abierto hasta el 5 de enero, de 18:30 a 22:00 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre, que abrirá de 18:30 a 20:30 horas. La entrada será gratuita y el acceso está regulado por la calle Gibraltar, Arcediano y Patio Chico.

A la misma hora se iluminará la Plaza de los Leones y los Jardines de Santo Domingo, convertidos en la 'Salamanca Encantada'.

En el primero habrá un estanque repleto de nenúfares gigantes, flores de loto, ranas y flamencos que emergen del césped como si el agua hubiera subido hasta la piedra.

Junto al estanque estará situado un Jardín Encantado, formado por 20 piezas entre flores de gran formato, girasoles, mantis, caracoles, calabazas y saltamontes.

Los Jardines de Santo Domingo serán el taller de la Navidad. Casas de galleta, duendes, bastones de caramelo y galletas de jengibre ocupan el césped y los caminos, con los olivos vestidos de color.

El horario de visita será de 18:30 a 22:00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre, que abrirán de 18:30h a 20:30 horas. La entrada es libre respetando el aforo.

La fachada de la Casa de las Conchas se transformará en un romántico cielo nocturno tridimensional y la Plaza de los Bandos en la aldea mágica de Belén.

El parque de la Navidad se completará con la apertura del Mercado Navideño en la Plaza de Anaya.

Además, mañana se encenderán el más de millar de adornos que adornan más de un centenar de calles por toda la ciudad, junto con las decoraciones especiales.

Estas últimas están en la plaza de la Libertad, plaza del Mercado, parque de Colón, Concilio de Trento, calle la Rúa, plaza de Anaya, Patio Chico, Rondín de las Edades del Hombre, Patio de Escuelas, las Úrsulas, parque San Francisco, parque Picasso, plaza Barcelona, plaza Valmuza, parque Carmelitas, plaza Huerta Otea, parque de la Alamedilla o plaza del Museo del Comercio.

El horario de encendido será, de lunes a jueves, desde el anochecer hasta las 23:00 horas y desde el anochecer hasta las 00:00 horas, los viernes, sábados, domingos y festivos.