Desarticulan una red internacional de trata que prostituía a mujeres retenidas en Salamanca, Toledo y Parla

Guardia Civil y Policía Nacional, dentro de una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal internacional que se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

La red estaba integrada por personas de Paraguay y Ecuador y desarrollaba su actividad en España, sobre todo en localidades de Salamanca, Toledo y Parla (Madrid), además de mantener conexiones con Paraguay.

La investigación ha permitido la detención de seis personas, dos de ellas actualmente en prisión provisional. Además, se han identificado y liberado a 11 mujeres que estaban siendo explotadas por la organización.

Durante la fase de explotación de la operación se han practicado cinco registros domiciliarios y se han cerrado cuatro inmuebles que eran utilizados como pisos prostíbulo.

La investigación comenzó en marzo de 2026, cuando se recibió una denuncia que alertaba de un posible caso de trata de seres humanos.

Las primeras gestiones policiales resultaron en el descubrimiento de la existencia de una organización criminal internacional, integrada por al menos 10 miembros con una estructura jerarquizada y funciones perfectamente definidas.

Entre las principales actividades estaba la captación de mujeres en sus países de origen, principalmente de Paraguay, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad familiar y económica.

Para ello, usaban los vínculos de confianza y cercanía, en algunos casos familiares, para ofrecerles falsas oportunidades laborales como cuidadoras de niños en España con las que supuestamente podrían mejorar sus condiciones de vida.

Tras aceptar las mujeres las ofertas, integrantes de la banda establecidos en Paraguay facilitaban y supervisaban los trámites necesarios para el traslado de las víctimas a España.

Cuando llegaban a España, las mujeres, sin embargo, descubrían que las condiciones que les habían prometido eran falsas.

Los responsables les comunicaban ya en territorio nacional que debían ejercer la prostitución para saldar una deuda económica impuesta por los gastos del viaje de unos 4.000 euros, cuyo importe estaba muy por encima al coste real generado.

Acto seguido, las mujeres eran trasladadas a diferentes pisos prostíbulos de Salamanca, Toledo y Parla, donde eran obligadas a ejercer la prostitución contra su voluntad.

Además, la organización imponía condiciones especialmente gravosas, con jornadas de 24 horas al día durante los siete días de la semana.

Las víctimas no podían rechazar los servicios sexuales demandados, no podían acceder al dinero que obtenían y estaban sometidas a un control permanente por parte de los integrantes de la red.

Para garantizar el control, había cámaras de videovigilancia instaladas en los inmuebles para supervisar de forma remota la actividad de las víctimas y comprobar que estaban cumpliendo con las órdenes.

Asimismo, las mujeres tenían restringida su libertad de movimientos y no podían irse de los pisos sin la compañía de algún integrante de la banda.

Las mujeres también eran amenazadas y coaccionadas, tanto ellas como sus familiares, para evitar que denunciaran su situación ante las autoridades y obligarlas a seguir prestando los servicios sexuales.

Tras identificar a los integrantes de la organización y delimitar sus funciones, el 26 de octubre se procedió a practicar el dispositivo policial.

Las actuaciones culminaron con seis detenciones, cinco en Madrid y una Guadalajara, y durante los registros se intervinieron 1.000 euros en efectivo, 29 gramos de cocaína, teléfonos, dispositivos electrónicos y documentación.

Además, se liberaron a cinco mujeres de nacionalidad paraguaya, tres colombianas, dos venezolanas y una española.

Paralelamente, en cumplimiento del mandamiento judicial, se clausuraron un piso prostíbulo en Salamanca, otro en Toledo y dos en Parla.

La investigación ha permitido desarticular la estructura criminal asentada en España, sin descartarse nuevas actuaciones en Paraguay para completar su desarticulación.