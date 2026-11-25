Andrea, ganadera de 26 años con uno de sus terneros. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Andrea, ganadera y empresaria de 26 años con 80 vacas: "Perdí hasta un viaje a Milán por el parto de un ternero"

Mientras la mayoría de los jóvenes de su generación hacen las maletas rumbo a las ciudades en busca de un empleo de oficina, Andrea decidió recorrer el camino inverso.

A sus 26 años, esta ingeniera agrícola y vecina de Cipérez (Salamanca) dirige su propia explotación de ganado bovino —con cerca de 80 cabezas de cruce mestizo, limusín y angus—, una apuesta empresarial levantada desde cero que sostiene con el respaldo diario de su familia y su pareja.

Su historia refleja la cara y la cruz del relevo generacional en el campo de Castilla y León.

Entre jornadas de doce horas, collares de geolocalización para modernizar el manejo y el temor constante a los falsos positivos en los saneamientos ganaderos o a los acuerdos comerciales como Mercosur, Andrea relata sin filtros qué supone emprender en el sector primario cuando las ayudas tardan meses en llegar y la burocracia pesa más que el trabajo a pie de finca.

Pregunta: Con 26 años, la mayoría de la gente de tu edad busca un trabajo de oficina o salir del pueblo hacia la ciudad. ¿En qué momento decides exactamente ponerte al frente de una explotación de ganado bovino?**

Respuesta: Al final esto es como el que quiere ser médico o abogado: todo es vocación. Yo desde pequeña he vivido con los animales y las ganas de ser ganadera. Terminé mis estudios de Ingeniería Agrícola, estuve trabajando en una granja de cerdos y, en cuanto me surgió la oportunidad, me metí de cabeza con la ganadería.

Te tiene que gustar mucho porque, con lo duro que es y lo largos que se hacen los días, si no tienes pasión por ello es imposible.

P.- ¿Tu explotación viene por herencia familiar o decidiste montarla desde cero?

R.- He empezado de cero, aunque con la ayuda de mi pareja y de mi padre. Empezar totalmente solo sin el respaldo de alguien cercano —tanto económicamente como para trabajar en el día a día— es imposible.

Las subvenciones llegan muy tarde, cuando llegan, y tienes que adelantar una cantidad de dinero brutal que recuperas muy lentamente. Meterse ahora mismo tanto a agricultor como a ganadero es un poco una locura.

P.- ¿Qué peso real han tenido entonces las ayudas de incorporación de jóvenes agricultores de la Junta de Castilla y León en tu arranque?

R.- Sí y no. Yo llevo un año con la actividad ganadera en marcha y todavía no he podido solicitar la incorporación porque no había salido la convocatoria. Ya tengo gran parte de la inversión hecha y aún no he recibido ni un euro. Haces el desembolso fuerte al principio y pasa muchísimo tiempo hasta que llega esa ayuda.

P.- Para quien lea esta entrevista desde el sofá de una ciudad, ¿a qué hora suena tu despertador y cómo es una jornada normal en tu explotación?

R.- A las siete de la mañana ya estamos funcionando y echamos unas doce horas diarias; eso es para nosotros "media jornada". El día que estás a las ocho de la tarde en casa es un milagro.

Y muchas noches te acuestas sin poder dormir dándole vueltas a todo: si habrá parido una vaca, si habrá mamado el ternero, escuchando llover o pensando si habrá llegado bien un papel que tenías que presentar.

P.- El ganado no entiende de festivos ni de fines de semana. ¿A qué has tenido que renunciar con 26 años?

R.- Quema muchísimo. Te metes en redes sociales y ves que uno está de vacaciones, otro en la nieve, otro en la playa o tomando algo, y tú estás casi con las esposas puestas a esto. Aunque te organices y te marches, siempre lo tienes en la cabeza.

Sin ir más lejos, tenía pensado un viaje a Milán con los billetes ya pagados, se me pusieron dos novillas de parto y me tocó cancelarlo y perderlo todo. Con los amigos pasa igual: muchas veces quedas y los tienes que dejar plantados porque surge un problema con una vaca.

P.- Mucha gente joven se echa atrás por el papeleo. ¿Cómo vives el día a día con la burocracia y las exigencias medioambientales de la PAC?

R.- La burocracia ahoga. Ya no es solo trabajar todo el día en el campo y resolver los imprevistos que surgen; es que cuando llegas a casa tienes que enfrentarte a un montón de papeles y plazos que te ocupan más tiempo en la mente que el propio ganado.

Además, muchas normas medioambientales están pensadas desde despachos por gente que no ha pisado el campo en su vida. Nosotros somos los primeros interesados en cuidar la tierra y la fauna silvestre porque vivimos de ello.

P.- Desde fuera se escucha tanto que el campo está asfixiado como que nunca se había ganado tanto dinero con la carne. ¿Cuál es la realidad de los números en tu finca?

R.- No se puede hacer caso a lo que se oye fuera sin vivirlo. Se gana dinero para vivir cuando los precios acompañan, pero no para hacerse rico; esto es una montaña rusa.

Ahora mismo la carne ha bajado mientras el precio de los piensos sigue alto, y solo para atender a las vacas me gasto 200 euros todas las semanas en gasóleo.

Tener un trabajador contratado hoy en el campo es imposible. Encima sufrimos una competencia desleal con acuerdos como el de Mercosur frente a nuestra forma de producir.

P.- Has apostado por el cruce de mestizo, limusín y angus, además de incorporar tecnología en el manejo. ¿Cómo se moderniza una ganadería joven?

R.- Hay que aprovechar todos los recursos que ofrece la tecnología para intentar conciliar un poco y ser más profesional. Yo les tengo puestos collares de localización a las vacas, aunque supone un desembolso importante.

Y respecto a la raza, el angus se está implantando mucho porque tiene muy buena calidad de carne y, sobre todo, porque es un ganado rústico, tranquilo y de fácil manejo para todas las veces que tenemos que encerrarlas para sanear o vacunar.

P.- En materia de sanidad animal, ¿qué es lo que más te quita el sueño ahora mismo?

R.- Los saneamientos. Creo que se utilizan pruebas que no son concluyentes y a alguien que acaba de empezar le pueden llevar directamente a la ruina. Por un falso positivo te obligan a sacrificar una novilla que llevas dos o tres años criando.

Te dan una pequeña indemnización que no cubre ni de lejos su valor económico ni la inversión realizada, y a ver dónde consigues otro animal así.

Además, con la tuberculosis es imposible erradicarla del todo si la fauna silvestre circula sin control por nuestras fincas.

P.- El sector primario sigue estando muy masculinizado y envejecido. Como mujer y tan joven, ¿te has sentido cuestionada?

R.- Más por algunos compañeros ganaderos que por los proveedores. Por desgracia, todavía sigue pareciendo raro ver a una mujer llevando toda una explotación sola o conduciendo el tractor. La mayoría no te mira raro, pero aún queda gente a la que le choca.

P.- Si miras a tu alrededor en la comarca, ¿ves relevo generacional o temes que se pierdan muchas explotaciones?

R.- Vamos a ver un decrecimiento importante porque el sector está muy envejecido y somos muy pocos los que hacemos la locura de quedarnos. Yo tengo suerte porque en la zona de El Cubo de Don Sancho nos hemos quedado varios jóvenes con tradición ganadera, pero somos una excepción.

Los que salimos adelante lo hacemos gracias a que nuestras familias —en mi caso mis padres, mi hermana, mi abuelo y mi pareja— se vuelcan en ayudarnos cada día. Sin ese apoyo, una persona sola no podría sobrevivir.