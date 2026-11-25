La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, y el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo. Susana Martín. ICAL.

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha cargado este miércoles en Salamanca contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, al que ha acusado de ser "el Gobierno más machista de toda la historia" y de haber "recortado derechos" a las mujeres.

Durante la atención a los medios en el Hotel Alameda Palace, previa a un acto sectorial sobre políticas de mujer junto al presidente del PP salmantino y alcalde, Carlos García Carbayo, Alicia García ha exigido a Sánchez que pida perdón a las mujeres en lugar de lucir camisetas o bailar en campaña.

Ley del 'solo sí es sí'

La dirigente popular ha centrado sus críticas en los efectos de la ley del 'solo sí es sí' —a la que ha responsabilizado de excarcelaciones y rebajas de penas—, en las denuncias internas en el PSOE y en los fallos detectados en el sistema 'Cometa' de las pulseras antimaltrato, asegurando que cinco mil mujeres se han visto desprotegidas.

Frente a ello, ha enumerado las propuestas de Alberto Núñez Feijóo: prisión permanente revisable para depredadores sexuales reincidentes, trasladar la gestión de las pulseras antimaltrato al Ministerio del Interior para mejorar la coordinación policial, reforzar el sistema VioGén y evitar el colapso de los juzgados de violencia.

Vicepresidencia de Igualdad

Preguntada por el papel de Igualdad, Alicia García ha defendido que las políticas de igualdad deben ser transversales en todos los ministerios y ha avanzado que el PP integrará esta área en una vicepresidencia junto a otras materias como educación o agricultura.

La propia García subraya que las políticas de Igualdad son transversales, por lo que, aunque no tenga ministerio propio estarán presentes en un Gobierno de Feijóo. Por tanto estarán integradas en un Departamento con peso y visibilidad dentro de un posible Ejecutivo liderado por el Partido Popular.

Por su parte, Carlos García Carbayo ha puesto en valor el trabajo municipal a través del Ciam (Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer), la Escuela de Igualdad, la conciliación y la atención a mayores, destacando además que Salamanca figura entre los referentes nacionales por la presencia femenina en el sector tecnológico.