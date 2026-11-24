Miembros de la delegación china posan en el IRNASA-CSIC junto a la directora, Mar Siles. Cedida

Salamanca estrecha lazos científicos con China para investigar el cambio climático y la sostenibilidad

Salamanca y China estarán más cerca en el terreno de la investigación científica.

El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) ha cerrado nuevos acuerdos de cooperación con la Ocean University of China (OUC).

Una alianza que permitirá impulsar proyectos conjuntos en ámbitos como el cambio climático, la contaminación de suelos y aguas o la agricultura sostenible.

Una delegación de la universidad china ha visitado este martes las instalaciones del centro salmantino.

El grupo, encabezado por el profesor Li Ming, se ha reunido con la directora del IRNASA-CSIC, Mar Siles, y con investigadores y personal del instituto.

El encuentro ha servido para concretar nuevas líneas de trabajo y dar un paso más en una relación que comenzó hace varios años.

La colaboración entre ambas instituciones ya tenía recorrido. Las dos entidades habían mantenido contactos y visitas recíprocas en 2024 y 2025. Ese acercamiento culminó con la firma de un Memorando de Entendimiento.

Ahora, ese compromiso empieza a traducirse en proyectos concretos.

Hasta el momento, el trabajo conjunto se había centrado principalmente en las ciencias marinas. En él han participado el Grupo de Biogeociencias y Cambio Climático del IRNASA-CSIC, liderado por Blanca Ausín, y el equipo del investigador chino Rui Bao.

La nueva etapa amplía los objetivos a campos como la bioquímica redox, la descontaminación de suelos y aguas, las relaciones entre plantas y microorganismos y la fotosíntesis.

El acuerdo también permitirá poner en marcha investigaciones compartidas en biotecnología marina, biología celular y agricultura adaptada al cambio climático.

Las dos instituciones estudiarán, además, posibles propuestas conjuntas para optar a financiación nacional e internacional.

Al océano Pacífico

Uno de los aspectos más destacados del acuerdo será la posibilidad de que investigadores del IRNASA-CSIC participen en las campañas oceanográficas que organiza cada año la universidad china en el océano Pacífico.

Hasta dos científicos del centro salmantino, que se encuentren en las primeras etapas de su carrera, podrán sumarse a estas expediciones.

La colaboración también llevará al IRNASA-CSIC a encuentros científicos internacionales.

El instituto podrá participar en la reunión anual de la International Alliance of Marine-related Institutions (IAMRI), prevista en Tailandia para 2027.

La alianza no se limitará a la investigación. También tendrá una vertiente formativa. Investigadores de ambas instituciones podrán codirigir tesis doctorales y facilitar estancias, intercambios científicos y visitas de estudiantes.

Entre las iniciativas previstas figura la participación de investigadores salmantinos en el OUC Marine Summer Camp, que se celebra en Qingdao.

Además, el Centro de Computación de la universidad china colaborará en la formación de científicos del IRNASA-CSIC en el uso de recursos computacionales aplicados a la inteligencia artificial.

Las dos instituciones quieren dar continuidad a esta cooperación con cursos internacionales y actividades vinculadas al Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible.