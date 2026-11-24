El Ayuntamiento de Salamanca estrena este jueves 26 de noviembre su programación especial de Navidad en tres enclaves patrimoniales del casco histórico, que permanecerán abiertos hasta el 5 de enero: la plaza de los Leones y los Jardines de Santo Domingo se unen bajo el proyecto 'Salamanca Encantada', mientras que el Huerto de Calixto y Melibea se convierte en 'El Jardín de las Estrellas y los Deseos'.

La propuesta se organiza en dos recorridos diferenciados que combinan ambientación festiva, arte lumínico y guiños a la identidad local con entrada gratuita.

'Salamanca Encantada'

El proyecto 'Salamanca Encantada' arranca al pie de la Catedral, en la plaza de los Leones, un espacio abierto al público donde se recrea un estanque con nenúfares gigantes, flores de loto, flamencos y ranas que emergen sobre el césped.

Junto a él se despliega un Jardín Encantado integrado por una veintena de piezas —entre girasoles y flores de gran formato, mantis, saltamontes, caracoles y calabazas—.

La segunda parte del recorrido se traslada a los Jardines de Santo Domingo, ambientados como el taller de la Navidad con casas de galleta, duendes, bastones de caramelo, galletas de jengibre y olivos iluminados con vistas a la Catedral, acompañados de un sistema de sonido con música navideña, villancicos y cuentos.

El acceso es libre hasta completar aforo y el horario de visita en Santo Domingo es de 18:30 a 22:00 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre, cuando abre de 18:30 a 20:30 horas.

Luz y arte digital

En paralelo, el Huerto de Calixto y Melibea abre sus puertas este jueves como 'El Jardín de las Estrellas y los Deseos', un itinerario con diez instalaciones de luz y arte digital.

Entre los elementos previstos figuran el Pozo de los Deseos —rodeado de cuerdas con candados iluminados—, esculturas corpóreas de la Rana y el Astronauta intervenidas con 'videomapping' y una rana proyectada entre las ramas de un árbol visible desde un punto concreto.

El recorrido incorpora además el Disco de LED frente a la cúpula de la Catedral, el Bosque de Luz con láseres y anillos circulares, el Bosque de Colores, el Túnel de Láser, pasillos cubiertos de LED, lluvias de estrellas y esculturas cinéticas.

Huerto de Calixto y Melibea decorado especialmente por Navidad. David Arranz. ICAL.

Este espacio abrirá del 26 de noviembre al 5 de enero, de 18:30 a 22:00 horas (y de 18:30 a 20:30 horas los días 24 y 31 de diciembre), con entrada gratuita y acceso regulado por la calle Gibraltar, el Patio Chico y la calle Arcediano.