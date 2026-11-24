La Reina Sofía recibe la Medalla de la USAL y entrega su premio de poesía a Jaime Siles: "La Universidad a sus reyes"

La Universidad de Salamanca (USAL) ha vivido este martes una jornada cargada de simbolismo institucional y literario con la visita de Su Majestad la Reina Doña Sofía, que ha recibido la Medalla de la Universidad —la máxima distinción del Estudio salmantino— como muestra de gratitud por cincuenta años de cercanía y ha entregado en el Paraninfo el XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana al poeta valenciano Jaime Siles.

La cita arrancó en el Aula Francisco Salinas de las Escuelas Mayores, en un acto solemne al que acudieron el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el delegado del Gobierno en la Comunidad, Nicanor Sen, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo o el presidente de la Diputación Provincial, David Mingo, entre otros.

Allí, tras la lectura del acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 20 de julio por parte del secretario general, Alfredo Ávila, el rector Juan Manuel Corchado impuso la medalla a Doña Sofía.

Corchado quiso recordar la inscripción en griego que rodea el medallón de los Reyes Católicos en la fachada plateresca —"Los Reyes a la Universidad, y la Universidad a los Reyes"— para resumir el sentido del homenaje: "Hace cinco siglos, la Universidad lo escribió en piedra. Hoy, Majestad, lo grabamos en metal y lo firmamos con el corazón".

El rector subrayó que este reconocimiento nace de una relación tejida desde que Doña Sofía inaugurara el curso 1976-1977 y destacó tanto su fidelidad a las letras como su apoyo a la ciencia, evocando la cumbre internacional 'Global Summit Neuro' celebrada en el Paraninfo en junio de 2022 junto a la Reina Silvia de Suecia sobre el alzhéimer y las enfermedades neurodegenerativas.

El Coro de la USAL, dirigido por Sara Escuer Salcedo, cerró el acto interpretando 'Cantares', de Antonio Machado con la adaptación musical de Joan Manuel Serrat 'Caminante no hay camino', emocionando a todo el mundo presente en el Aula Salinas.

Doña Sofía recibie la Medalla de la Universidad de Salamanca, en reconocimiento a su vinculación con el Estudio salmantino y dentro de los actos del V Centenario de la Escuela de Salamanca. Susana Martín. ICAL.

"Lavandería del lenguaje"

Poco después, la comitiva se trasladó al Paraninfo para celebrar la entrega de la trigésimo quinta edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, convocado conjuntamente desde 1992 por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, dotado con 42.100 euros y al que este año concurrían 65 candidatos avalados por 107 candidaturas.

Tras recoger el galardón de manos de la Reina Sofía, Jaime Siles (Valencia, 1951) confesó la emoción de regresar a la que definió como su "Alma Mater" y su "casa intelectual", donde se licenció, se doctoró y ejerció como profesor: "Salamanca es la ciudad que más he poetizado", afirmó el poeta y catedrático de Filología Latina, quien subrayó también su sintonía con Doña Sofía por su amor compartido hacia la Antigüedad clásica y la música.

En su discurso, Siles defendió el papel social de la creación poética y su "función civilizadora" porque, según explicó, "nos enseña a escuchar al otro, a ponernos en la situación del otro y a comprendernos a nosotros mismos".

Frente al deterioro de las palabras y la manipulación, reclamó rigor en el uso de la lengua: "La poesía es la lavandería y la tintorería del lenguaje", sostuvo, convencido de que cuidar la forma poética no es huir de la realidad, sino "el modo de acercarse a ella y verbalizarla con la mayor exactitud para así poderla interpretar".

Por su parte, la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, destacó el prestigio de un galardón que en sus 35 ediciones ha distinguido a doce autores reconocidos también con el Premio Cervantes y definió los poemas de Siles como "auténticas disecciones de la condición humana", cerrando su intervención con una cita del propio autor: "Que el hombre de hoy no decepcione al joven de ayer".

El rector Juan Manuel Corchado coincidió en elogiar esa lucidez literaria en el año del V Centenario de la Escuela de Salamanca y resumió la obra del premiado con una frase: "En tiempos de ruido, la suya es una poesía de precisión; en tiempos de prisa, una poesía de contemplación".