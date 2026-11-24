El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, el exministro y el expresidente del Congreso, José Bono, participan en un acto público de campaña en Salamanca. Fotografía: Susana Martín / ICAL.

Bono reivindica en Salamanca al PSOE como "el partido de España" y afirma: "Nos olemos que el domingo vamos a ganar"

El exministro de Defensa y expresidente del Congreso José Bono ha participado este martes en un acto público en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca para respaldar al PSOE de cara a las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, en una jornada que contó también con la presencia del secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, el candidato socialista al Congreso por la provincia, David Serrada, y la secretaria general de la Agrupación Socialista Jaime Vera, María Sánchez.

Al inicio de su intervención, Bono se disculpó irónicamente ante los periodistas por no haber atendido a los medios de comunicación a su llegada al recinto, alegando que desconocía que estuviera prevista una atención a la prensa antes de subir al salón de actos donde aguardaba el público.

Ya en clave electoral, el exdirigente socialista defendió la necesidad de que Pedro Sánchez continúe al frente del Gobierno tras el 29-N para evitar lo que calificó como un "retroceso de unas cuantas décadas" y se dirigió al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegurando que "esta vez no va a ser presidente porque no quiere España".

Asimismo, ironizó sobre el tono de campaña de los populares señalando que "a veces parece que están dando el pésame" frente a la "ilusión" de los socialistas.

El exministro Bono reivindicó al PSOE como "el partido de España", una formación con "varias almas" que ha vertebrado el país durante siglo y medio integrando bajo las mismas siglas a militantes más españolistas o autonomistas, creyentes o ateos, y moderados o más radicales.

Tras subrayar que "es la conducta de la persona la que honra o deshonra el carnet que lleva", el exministro apeló a la ilusión colectiva frente al pesimismo de sus rivales políticos y aseguró que entre los socialistas "nos olemos que el domingo vamos a ganar y vamos a gobernar", animando incluso a quienes nunca han votado al PSOE a dar el paso el 29 de noviembre.

Ataques al juez Peinado

Durante su discurso, Bono dedicó una parte destacada a cuestionar la instrucción judicial abierta en torno a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y arremetió directamente contra el titular del juzgado, Juan Carlos Peinado.

Tras recordar el interrogatorio practicado en el Palacio de la Moncloa, el exministro afirmó que ese juzgado "más que un secretario, lo que necesita es un psiquiatra" y denunció que se ha intentado "amargar la vida" a Gómez por estar casada con Sánchez.

En la misma línea, Bono cargó contra determinados medios de comunicación y periodistas a los que acusó de publicar noticias falsas financiadas, según sus palabras, con dinero público, reclamando que "la justicia consiste en que la gente decente no le tenga miedo ni a la Guardia Civil ni a los jueces".

El expresidente del Congreso aprovechó también para desmentir informaciones publicadas sobre su patrimonio y trayectoria, negando haber realizado viajes a Panamá como presidente de la Cámara Baja, haber pernoctado en el consulado de Tánger o poseer cuentas corrientes con siete millones y medio de dólares, y retando a quienes difundieron esos datos a demostrarlo.

Reivindicación de la UME

Frente al discurso del Partido Popular basado en su capacidad de gestión, Bono sostuvo que "la gestión no se puede medir por años, porque entonces Franco habría sido el mejor gestor", sino por logros concretos.

En este punto reivindicó la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante su etapa al frente del Ministerio de Defensa, recordando tanto las reticencias iniciales dentro de la cúpula militar como las críticas del entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, quien la calificó de "gasto innecesario", y contrapuso la utilidad de este cuerpo en catástrofes como la Dana de Valencia frente a la gestión autonómica.

Por último, el exministro recordó la tragedia aérea del Yak-42, ocurrida durante el Gobierno de José María Aznar, en la que fallecieron 62 militares españoles y 32 cadáveres fueron identificados erróneamente antes de ser entregados a sus familias, calificando aquel episodio como "una verdadera vergüenza" para cuestionar el historial de gestión de los Ejecutivos populares.

Asimismo, defendió al PSOE como "el partido de España", capaz de integrar distintas sensibilidades internas bajo una misma militancia.