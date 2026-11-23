El brunch napoleónico en el municipio salmantino de Santa Marta de Tormes Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes

Santa Marta de Tormes abre su semana cultural con un 'brunch' napoleónico: historia, teatro y gastronomía

Santa Marta de Tormes ha dado comienzo a la semana cultural 'Del Vado de Santa Marta a los Arapiles', que se celebra del 23 al 27 de noviembre, con un 'brunch' napoleónico dirigido a profesionales del sector de la hostelería y el turismo.

Se trata de una actividad organizada por los alumnos y el equipo docente del programa mixto de empleo y formación ‘Eventos sostenibles y prevención de incendios forestales’, en colaboración con la Escuela Municipal de Hostelería.

La misma ha permitido mostrar las posibilidades de combinar gastronomía, historia y turismo para generar nuevas experiencias culturales.

El encuentro ha contado con la participación de representantes del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), concejales del Ayuntamiento de Santa Marta, profesionales de distintos establecimientos hosteleros del municipio y representantes de Asprodes.

También de los ganadores del I Concurso de Repostería Monástica Medieval, celebrado el pasado mes de mayo dentro de la Semana Cultural 'Las Carbajalas. Dueñas del Priorato de la Serna', también impulsada por los alumnos del programa mixto.

El 'brunch' ha sido elaborado y servido por los alumnos de la Escuela Municipal de Hostelería de los cursos de Pastelería, Cocina y Operaciones Básicas de Restaurante y Bar, que han contado con la coordinación y el acompañamiento de sus docentes.

Por su parte, los alumnos de la rama de Turismo del Programa Mixto han sido los encargados de diseñar y desarrollar la propuesta de contextualización histórica y teatralización, convirtiendo el encuentro gastronómico en una experiencia turística completa.

Una recreación única

La actividad, concebida como un producto turístico gastrocultural, ha recreado el ambiente de la época napoleónica y ha tomado como referencia los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en Santa Marta en julio de 1812.

En aquel momento, más de 50.000 soldados cruzaron el río Tormes para enfrentarse al día siguiente al ejército francés en la batalla de Salamanca o de los Arapiles. Muchos de ellos atravesaron precisamente el vado de Santa Marta.

El brunch napoleónico en el municipio salmantino de Santa Marta de Tormes Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes

A través de una teatralización basada en documentación histórica, los participantes han podido acercarse también al denominado 'Servicio de bagajes y alojamientos', un sistema por el que la población debía proporcionar alojamiento, suministros y medios de transporte a los mandos militares.

La recreación ha permitido mostrar el malestar que estas obligaciones generaban entre los vecinos, al tiempo que se contextualizaba la gastronomía de la época.

El 'brunch' napoleónico

La propuesta culinaria ha fusionado recetas de las tradiciones española y francesa, con elaboraciones como la morcilla Richelieu, el volován de queso, la ensalada de lentejas, la crepinette de cerdo, el bacalao al modo Alcántara, la perdiz escabechada al estilo Alcántara y el solomillo Wellington.

La parte dulce ha incluido fresas a la Cussy, tarta Napoleón y petits fours.

De esta manera, el 'brunch' ha servido para demostrar cómo la gastronomía puede convertirse en un recurso para la divulgación histórica y la creación de productos turísticos diferenciadores, ofreciendo a los profesionales asistentes ideas y propuestas que puedan adaptar e incorporar a sus propios establecimientos y negocios.

Formación y empleo

El programa mixto de empleo y formación 'Eventos sostenibles y prevención de incendios forestales', impulsor de esta iniciativa, cuenta con un presupuesto total de 318.320 euros.

De ellos, 257.803 euros están financiados por la Junta de Castilla y León, a través del Ecyl, y los 60.517 euros restantes son aportados por el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

Esta iniciativa permite a sus participantes adquirir conocimientos y experiencia profesional a través del desarrollo de proyectos reales, al tiempo que contribuye a dinamizar la actividad cultural y turística del municipio.

En este sentido, tanto el 'brunch' napoleónico como la anterior semana cultural dedicada a Las Carbajalas son ejemplos del trabajo práctico que están desarrollando los alumnos y de su capacidad para diseñar y poner en marcha propuestas que conectan el patrimonio histórico local con nuevas oportunidades de promoción turística.

La semana cultural 'Del Vado de Santa Marta a los Arapiles' continuará hasta el 27 de noviembre con diferentes actividades destinadas a poner en valor la vinculación histórica del municipio con la batalla de los Arapiles y los acontecimientos de la Guerra de la Independencia.