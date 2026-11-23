Plantación de árboles en el renovado bosque de la ciudad deportiva de La Aldehuela Ayuntamiento de Salamanca

Salamanca inicia la plantación de 600 árboles en el renovado bosque de la ciudad deportiva de La Aldehuela

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado este lunes los trabajos de plantación de 600 árboles en el renovado bosque de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela.

Se trata del doble de los ejemplares de chopo retirados durante el último mes para garantizar la seguridad de las personas al presentar problemas de estabilidad y encontrarse al final de su vida útil.

Cabe recordar que la evaluación previa del arbolado llevada a cabo por técnicos municipales tuvo en cuenta tanto las características estructurales de los ejemplares como las condiciones del entorno.

Y, especialmente, el elevado grado de utilización de este espacio público para actividades deportivas, zonas de estancia y paseos, donde las fuertes rachas de viento ya han provocado durante los últimos meses la caída de árboles.

El renovado bosque será más diverso, resiliente y adecuado a las características y usos de la Ciudad Deportiva.

Recreación del arbolado de la ciudad deportiva de La Aldehuela Ayuntamiento de Salamanca

Beneficios

En concreto, se plantarán ejemplares de abedul, aliso, almez, arce, castaño, cerezo, ciruelo, fresno, liquidámbar, manzano, morera, nogal, serbal y tilo.

Estas especies combinan árboles autóctonos de ribera con ejemplares ornamentales urbanos, ofreciendo en conjunto un equilibrio entre restauración ecológica, sombra y estética paisajística.

Entre los beneficios para el medio ambiente y la salud urbana destacan, entre otros, que desarrollan copas amplias y frondosas que proyectan mucha sombra, que refrescan el ambiente en los meses cálidos, que sus raíces sujetan los taludes del río para evitar la erosión.

También que enriquecen los suelos gracias a su capacidad para fijar nitrógeno o que producen flores para polinizadores y pequeños frutos para aves que son una herramienta natural para combatir plagas y enfermedades.